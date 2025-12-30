Greenwood - OM : Une offre annoncée à l’étranger !

Axel Cornic

Mason Greenwood est ce qu’on appelle un excellent coup, puisqu’en un an et demi il est devenu la star principale de l’Olympique de Marseille. Mais l’ailier anglais doit aussi souffler parfois et Medhi Benatia ainsi que Pablo Longoria auraient décidé de lui recruter une doublure à l’occasion du mercato hivernal.

Avec le calendrier surchargé, il est devenu obligatoire de faire tourner son effectif. Roberto De Zerbi l’a compris, mais ce n’est pas simple pour certains postes. L’OM peut difficilement se passer d’un joueur comme Mason Greenwood, qui enchaine certes les buts, mais enchaine également les matchs à un rythme effréné.

André Luiz, le gros coup de l’hiver ? Plusieurs pistes ont été évoquées avant l’ouverture du mercato, dont une qui mènerait au Portugal. Les dirigeants de l’OM seraient en effet tombés sous le charme d’André Luiz, ailier droit brésilien qui évolue actuellement à Rio Ave. Son club semble plus qu’ouvert à un départ au mois de janvier, puisque son prix aurait été fixé à 15M€, soit 5M€ de moins que sa clause de départ.