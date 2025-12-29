Arabie Saoudite : L'énorme opération proposée à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une première partie de saison prometteuse, l'OM pourrait être tenté de se renforcer cet hiver afin de densifier son groupe en vue d'un début d'année 2026 qui s'annonce très chaud. Dans cette optique, le média spécialisé sur le club marseillais Le Phocéen recommande aux dirigeants de l'OM de tenter le coup pour Ruben Neves, annoncé sur le départ en Arabie Saoudite.

Hyper actif lors du précédent mercato estival, l'OM va-t-il refaire le coup durant le mois de janvier. La question se pose puisque Roberto De Zerbi a toujours souhaité pouvoir renforcer son effectif. Mais pour cela, il faudra flairer les bonnes affaires.

Ruben Neves, le très gros coup pour l'OM ? Et l'une d'entre elles pourrait se trouver en Arabie Saoudite. En effet, alors que le Real Madrid a décidé de ne pas pousser ses discussions avec Ruben Neves, Le Phocéen recommande à l'OM de tenter le coup. Le média spécialisé estime que « Neves coche de nombreuses cases dans l’esprit de Roberto De Zerbi » et pourrait donc être un renfort de poids pour le technicien italien.