«L’un des meilleurs» : Transfert de folie au PSG ?

Pierrick Levallet

Décidé à miser sur la jeunesse, le PSG n’hésite plus à piocher en Ligue 1 pour se renforcer. Après Désiré Doué, le club de la capitale pourrait remettre cela avec Ayyoub Bouaddi. Le crack du LOSC aurait tapé dans l’oeil des dirigeants parisiens. A l’étranger, le milieu de terrain de 18 ans jouirait d’ailleurs d’une plutôt belle réputation.

Avec les arrivées de Luis Campos et de Luis Enrique ces dernières années, le PSG a changé radicalement sa manière de recruter. Le club de la capitale a mis un terme au règne des stars et s’est mis à miser sur la jeunesse pour remettre le collectif au centre du projet. Les Rouge-et-Bleu n’hésitent d’ailleurs plus à piocher en Ligue 1 pour se renforcer, à l’image du transfert de Désiré Doué lors de l’été 2024.

Le PSG garde un oeil sur Ayyoub Bouaddi Le PSG pourrait d’ailleurs remettre cela lors du prochain mercato estival. Les champions d’Europe 2025 auraient en effet coché le nom d’Ayyoub Bouaddi sur leur liste. Le crack de 18 ans a récemment prolongé son contrat au LOSC, mais un transfert n’est pas à exclure. Le jeune milieu de terrain jouirait d’ailleurs d’une belle réputation à l’étranger.