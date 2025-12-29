PSG - Kylian Mbappé : La trahison à 63M€ !

Pierrick Levallet

Le PSG aurait pu compter une quatrième recrue estivale l’été dernier. Après Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi et Renato Marin, le club de la capitale était tout proche de s’attacher les services de Franco Mastantuono. Mais alors qu’un accord avait été trouvé, l’international argentin a finalement préféré rejoindre Kylian Mbappé au Real Madrid.

L’été dernier, le PSG ne s’est contenté que de trois arrivées sur le mercato. Le club de la capitale s’est attaché les services de Lucas Chevalier, d’Illia Zabarnyi et de Renato Marin. Mais les Rouge-et-Bleu auraient pu mettre la main sur un quatrième joueur : Franco Mastantuono. Le crack de 18 ans était tout proche de s’engager chez les champions d’Europe 2025.

Le PSG touchait au but avec Mastantuono Certaines sources avaient même indiqué un accord entre le PSG et Franco Mastantuono. Mais au dernier moment, l’international argentin est revenu sur sa position. Le compatriote de Lionel Messi a préféré rejoindre Kylian Mbappé au Real Madrid, qui a doublé les champions de France avec une offre de 63M€.