PSG : Luis Enrique l'a sauvé, la déclaration d'amour

Entre le Paris Saint-Germain et Vitinha, tout n'a pas démarré de la meilleure des manières. Englué dans un collectif peuplé de stars, le Portugais n'a pas su immédiatement tirer son épingle du jeu. Néanmoins, il est au fil du temps devenu le métronome de l'équipe dans la foulée de l'arrivée de Luis Enrique. Il raconte tout le bien que l'Espagnol a eu sur son développement.
Il est et restera à jamais la première recrue de l'ère Luis Campos. Le 30 juin 2022, Vitinha s'engageait pour cinq saisons en faveur du PSG après qu'un accord de 40M€ ait été convenu pour son transfert entre les dirigeants parisiens et leurs homologues du FC Porto. Lors du baptême de feu que représentait sa première saison dans le club de la capitale, Vitinha reconnaît avoir eu quelques difficultés d'adaptation à surmonter aux côtés des grandes stars telles que Marco Verratti, Neymar ou encore Lionel Messi pour ne citer qu'elles.
«Luis Enrique est arrivé et, heureusement, il a dissipé tous mes doutes»
Elu joueur de l'année par le journal A Bola, Vitinha s'est remémoré ses débuts compliqués au Paris Saint-Germain. Tout a basculé au moment de la nomination de Luis Enrique au poste d'entraîneur le 5 juillet 2023. « La première année au PSG, j'ai beaucoup douté de moi. Et entre-temps, Luis Enrique est arrivé et, heureusement, il a dissipé tous mes doutes et m'a confirmé que j'étais bien celui que je pensais être ».
«Je me sens très bien là où je suis, j'adore être là où je suis et j'adore l'entraîneur que j'ai»
Sous les ordres de Luis Enrique, Vitinha a pu déverrouiller un potentiel encore caché de son jeu et devenir le 3ème meilleur joueur du monde de l'année 2025 selon le classement du Ballon d'or derrière Lamine Yamal et le lauréat Ousmane Dembélé. « Mais cela a pris du temps même après mon arrivée, j'avais besoin de faire mes preuves. Je me sens très bien là où je suis, j'adore être là où je suis et j'adore l'entraîneur que j'ai ».