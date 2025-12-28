PSG : Luis Enrique l'a sauvé, la déclaration d'amour

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le Paris Saint-Germain et Vitinha, tout n'a pas démarré de la meilleure des manières. Englué dans un collectif peuplé de stars, le Portugais n'a pas su immédiatement tirer son épingle du jeu. Néanmoins, il est au fil du temps devenu le métronome de l'équipe dans la foulée de l'arrivée de Luis Enrique. Il raconte tout le bien que l'Espagnol a eu sur son développement.

Il est et restera à jamais la première recrue de l'ère Luis Campos. Le 30 juin 2022, Vitinha s'engageait pour cinq saisons en faveur du PSG après qu'un accord de 40M€ ait été convenu pour son transfert entre les dirigeants parisiens et leurs homologues du FC Porto. Lors du baptême de feu que représentait sa première saison dans le club de la capitale, Vitinha reconnaît avoir eu quelques difficultés d'adaptation à surmonter aux côtés des grandes stars telles que Marco Verratti, Neymar ou encore Lionel Messi pour ne citer qu'elles.

«Luis Enrique est arrivé et, heureusement, il a dissipé tous mes doutes» Elu joueur de l'année par le journal A Bola, Vitinha s'est remémoré ses débuts compliqués au Paris Saint-Germain. Tout a basculé au moment de la nomination de Luis Enrique au poste d'entraîneur le 5 juillet 2023. « La première année au PSG, j'ai beaucoup douté de moi. Et entre-temps, Luis Enrique est arrivé et, heureusement, il a dissipé tous mes doutes et m'a confirmé que j'étais bien celui que je pensais être ».