Transfert avec Kylian Mbappé, la catastrophe annoncée au PSG

Axel Cornic

A la recherche de renforts en défense centrale, le Paris Saint-Germain aurait trouvé son bonheur au Portugal, sous les conseils de Luis Campos. Il s’agit d’Ousmane Diomande, international ivoirien du Sporting, qui possède une clause de départ fixée à 80M€.

Quel sera le prochain gros coup du PSG ? Il y a un an, le club parisien choquait tout le monde en dépensant près de 70M€ pour recruter Khvicha Kvaratskhelia au Napoli. Mais cette signature a été un vrai succès, puisque l’ailier géorgien a totalement métamorphosé l’équipe de Luis Enrique.

Diomande, le crack du Sporting Et le succès rencontré avec Kvaratskhelia semble donner des idées au PSG, qui aimerait répéter l’expérience cet hiver. Cette fois, le gros coup devrait être en défense centrale, puisque la presse portugaise parle d’un intérêt prononcé pour Ousmane Diomande, joueur du Sporting qui est actuellement à la CAN avec la Cote d’Ivoire.