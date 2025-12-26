Cyclisme : « Gagner le Tour ne l'a pas changé », les mots poignants du mentor de Pogacar

Alexandre Higounet

A l'occasion d'un long entretien accordé au média Wielerflits, Mauro Gianetti, le manager général de l'équipe UAE Team Emirates, a rendu un vrai hommage à la mentalité de Tadej Pogacar, qu'il dirige depuis son arrivée dans l'équipe à la fin 2019. En mettant notamment le focus sur un aspect que l'on a trop tendance à négliger dans le succès du Slovène : son humilité et sa force mentale.

Si dans l'exceptionnelle réussite de Tadej Pogacar, qui domine outrageusement le peloton depuis au moins deux ans, remportant la majorité des courses dont il prend le départ et qui s'est déjà constitué un palmarès phénoménal alors qu'il n'est âgé que de 27 ans, on met souvent l'accent sur les données physiques impressionnantes du champion slovène, sa dimension mentale n'est pas souvent mise en avant. A l'occasion d'un entretien accordé au média hollandais Wielerflits, rapporté par cyclinguptodate.com, Mauro Gianetti, le manager général de l'équipe UAE Team Emirates, a rendu un vibrant hommage à la mentalité du leader slovène.

« Gagner le Tour à 21 ans n'est pas quelque chose de simple quand vous n'êtes pas Tadej... » Mauro Gianetti a ainsi lancé : « Gagner le Tour à 21 ans n'est pas quelque chose de simple quand vous n'êtes pas Tadej... Lui, cela ne l'a pas changé. Il ne s'est pas soudainement senti le roi du monde. Il n'a pas acheté une nouvelle Ferrari. Non, la première chose qui lui est venu à l'esprit est qu'il voulait prouver l'année suivante qu'il était un vrai vainqueur du Tour de France. Qu'il voulait le gagner à nouveau. Il apprécie ses victoires, mais son regard est toujours tourné vers la prochaine course ».