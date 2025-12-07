«J’ai choisi d’arrêter» : La décision radicale de Marion Rousse

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À seulement 24 ans, Marion Rousse a décidé de mettre un terme à sa carrière de cycliste, après avoir notamment remporté un titre de championne de France en 2012. Désormais consultante et directrice de l’épreuve féminine de la Grande Boucle, la compagne de Julian Alaphilippe était revenue sur ce choix important.

Le grand public la connaît en tant que consultante sur France Télévisions et comme directrice du Tour de France femmes depuis 2022, mais Marion Rousse a débuté sa carrière sur un vélo, avec notamment un titre de championne de France sur route décroché en 2012. Très tôt, la compagne de Julian Alaphilippe a décidé de prendre sa retraite pour se consacrer sur sa reconversion dans les médias. Interrogée par Ouest-France à l’été 2022, Marion Rousse avait justifié ce choix radical.

« Je pense que j’aurais pu encore progresser, mais j’ai choisi d’arrêter très jeune » « J’ai arrêté ma carrière cycliste en 2015, à l’âge de 25 ans. Je pense que j’aurais pu encore progresser, mais j’ai choisi d’arrêter très jeune. S’il y a bien un truc que je n’aime pas, c’est faire les choses à moitié et il se trouve que j’avais l’impression de ne faire du vélo qu’à moitié. J’avais commencé à faire de la télévision en même temps. C’était en 2013 à Eurosport. J’y travaillais la journée puis, le soir, j’allais m’entraîner. J’avais finalement l’impression de faire deux choses mais de les faire mal. Je déteste tellement ça. Je me suis alors posé les bonnes questions », expliquait Marion Rousse.