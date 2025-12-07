«J’ai choisi d’arrêter» : La décision radicale de Marion Rousse

À seulement 24 ans, Marion Rousse a décidé de mettre un terme à sa carrière de cycliste, après avoir notamment remporté un titre de championne de France en 2012. Désormais consultante et directrice de l’épreuve féminine de la Grande Boucle, la compagne de Julian Alaphilippe était revenue sur ce choix important.
Le grand public la connaît en tant que consultante sur France Télévisions et comme directrice du Tour de France femmes depuis 2022, mais Marion Rousse a débuté sa carrière sur un vélo, avec notamment un titre de championne de France sur route décroché en 2012. Très tôt, la compagne de Julian Alaphilippe a décidé de prendre sa retraite pour se consacrer sur sa reconversion dans les médias. Interrogée par Ouest-France à l’été 2022, Marion Rousse avait justifié ce choix radical.
« Je pense que j’aurais pu encore progresser, mais j’ai choisi d’arrêter très jeune »
« J’ai arrêté ma carrière cycliste en 2015, à l’âge de 25 ans. Je pense que j’aurais pu encore progresser, mais j’ai choisi d’arrêter très jeune. S’il y a bien un truc que je n’aime pas, c’est faire les choses à moitié et il se trouve que j’avais l’impression de ne faire du vélo qu’à moitié. J’avais commencé à faire de la télévision en même temps. C’était en 2013 à Eurosport. J’y travaillais la journée puis, le soir, j’allais m’entraîner. J’avais finalement l’impression de faire deux choses mais de les faire mal. Je déteste tellement ça. Je me suis alors posé les bonnes questions », expliquait Marion Rousse.
« La télévision me permettait de continuer à vivre vraiment de ma passion »
« Je vous l’ai dit, 25 ans, c’est jeune pour arrêter. Sauf que j’avais commencé la compétition à l’âge de 6 ans, ce qui donne au bout du compte une carrière longue et beaucoup de kilomètres parcourus. Il n’y avait que moi qui pouvais prendre cette décision, ajoutait l’ancienne cycliste. Je me répétais : « Qu’est-ce que tu veux aujourd’hui ? » Je pense que lorsque l’on décide de mettre un terme à sa carrière de sportif ou de sportive de haut niveau, il faut rebondir tout de suite sur autre chose. Nos vies défilent à 100 à l’heure. Si du jour au lendemain tu ne sais pas quoi faire, tu deviens fou. Je peux comprendre que certains, peut-être, ressentent le besoin de plus profiter ou de se calmer mais moi, j’ai toujours besoin de rebondir sur des projets, des objectifs, et de me fixer un but. Il se trouve que la télévision me permettait de continuer à vivre vraiment de ma passion, tout en en profitant. En commentant une course de vélo, je n’ai pas l’impression d’être au boulot. Par exemple, chaque mois de mai, je ne commentais pas le Giro mais je le regardais tous les jours, comme si j’étais dans mon salon et qu’on parlait de vélo. Je me suis donc décidée à me lancer à fond dans ce rôle de consultante. Et je n’ai pas regretté ».