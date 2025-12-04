Cyclisme - Tour de France : Evenepoel prêt à lutter avec Pogacar en 2026 ? Ils y croient !

Alexandre Higounet

A l'occasion d'une discussion au cours de leur podcast Watts Occuring, le néo-retraité Geraint Thomas et Luke Rowe ont évalué les conséquences du transfert de Remco Evenepoel en direction de la Red Bull-Bora-Hansgrohe. Est-il de nature à bouleverser l'ordre établi au Tour de France, dominé de la tête et des épaules par Tadej Pogacar ? Le débat apparaît ouvert à leurs yeux...

A l'occasion d'une discussion pour leur podcast Watts Occuring, relayée par le site cyclinguptodate.com, Geraint Thomas et Luke Rowe ont évoqué le départ de Remco Evenepoel de son équipe historique Soudal-Quickstep en direction de Red Bull-Bora-Hansgrohe. Et pour les deux anciens coureurs, aujourd'hui directeurs sportifs, il ne fait aucun doute que c'est un mouvement qui peut bouleverser l'ordre des choses dans le cyclisme mondial.

« C'est le plus gros transfert jamais réalisé » Geraint Thomas a ainsi lancé : « C'est un très très gros transfert. Le plus gros jamais réalisé ? Oui, disons-le, le plus grand jamais réalisé ». Luke Rowe a confirmé : « C'est un un sacré truc. Oui, le plus gros transfert de l'histoire ». Et si pour les deux hommes, l'événement est tellement important, c'est qu'il aura des conséquences possibles sur la hiérarchie, notamment sur les Grands Tours. Car à leurs yeux, Remco Evenepoel va franchir un cap en rejoignant une équipe aussi armée et expérimentée pour les Grands Tours que la Red Bull-Bora-Hansgrohe.