Cyclisme - Tour de France : Décision prise pour Seixas ?

Depuis qu'il a confirmé au plus haut niveau face à Tadej Pogacar et Remco Evenepoel l'énorme potentiel qu'on lui voyait, Paul Seixas apparaît comme le véritable potentiel successeur de Bernard Hinault, dernier vainqueur français du Tour de France en 1985. Logiquement la question de savoir s'il participera à son premier Tour de France l'été prochain, alors qu'il n'aura que 20 ans, occupe les débats. Et plusieurs indices amènent à penser que la question pourrait avoir été tranchée par l'équipe Décathlon-CMA CGM.

Son programme du début de saison bâti pour l'amener sur le Tour...

Logiquement, la question de sa première participation au Tour de France dès l'été prochain, alors qu'il n'aura que 20 ans, est posée. Et ces derniers jours, plusieurs indices amènent à penser que le sujet pourrait avoir été tranché par son équipe Décathlon-CMA CGM. Tout d'abord, le programme de début de saison de Seixas a été annoncé, et il présente le parfait profil de celui qui disputera le Tour en juillet. Seixas a commenté de son côté, dans des propos rapporté par cyclismactu.net : « Nous avons construit mon début de saison autour de courses où je peux réellement m’exprimer et aller chercher une victoire. L'Ardèche Classic, Strade Bianche ou encore Liège-Bastogne-Liège sont des épreuves qui me tiennent à cœur et dont les profils me correspondent. L'idée est de monter en puissance lors des deux premières courses avant de m'aligner exclusivement sur des épreuves World Tour qui seront des moments clés pour me tester au plus haut niveau. Mes objectifs sont clairs : lever les bras et confirmer ma progression en donnant le meilleur de moi-même sur le vélo ». Une tendance consolidée par les propos du directeur de la stratégie sportive Sébastien Joly : « Le programme de Paul a été construit pour l’amener progressivement vers ses premiers grands objectifs de la saison. Les Strade Bianche et Liège-Bastogne-Liège. Le Tour d'Algarve et l’Ardèche Classic seront des occasions concrètes pour viser une victoire, tandis que le Tour du Pays Basque lui offrira une confrontation de haut niveau avant les classiques ardennaises. Paul va effectuer sa deuxième saison en World Tour, l’idée est de lui proposer un calendrier équilibré tout en lui permettant de progresser face aux meilleurs mondiaux. La suite de son programme de course sera communiquée au début de mois de mai ».