Cyclisme : Alaphilippe nomme la course qu'il rêve de gagner avant d'arrêter !

Alexandre Higounet

Julian Alaphilippe a annoncé son programme de courses la semaine dernière, lors de la présentation de l'équipe Tudor Cycling pour la saison 2026. Le double champion du monde se recentre clairement sur des courses taillées pour son profil, toujours dans l'ambition d'en gagner de grandes. A l'occasion d'un entretien accordé à Marca, Alaphilippe a d'ailleurs cité la course qu'il rêverait de gagner avant d'arrêter sa carrière.

A l'orée de la nouvelle saison, Julian Alaphilippe apparaît très motivé et toujours désireux de lever les bras sur une grande classique, comme il l'a confirmé récemment à l'occasion d'un entretien accordé à L'Equipe : « Est-ce que j'ai fait le deuil de gagner un Monument ? Pas encore. C'est encore dans ma tête. Je me sens encore capable de pouvoir gagner de grandes courses. Si je n'ai plus ça, c'est fini. Je ne peux pas rouler juste pour rouler. Cela demande trop de sacrifices. Moi j'ai besoin d'avoir des objectifs ».

« Est-ce que j'ai fait le deuil de gagner un Monument ? Pas encore » Interrogé par le quotidien espagnol Marca, le champion tricolore a confirmé qu'il allait se recentrer sur des courses qui lui correspondent et qu'il espérait lancer immédiatement sa saison sur de bons rails : « Ma motivation est, comme toujours, à son comble pour cette nouvelle saison. Je suis impatient de retrouver les Strade Bianche et j’espère être au top de ma forme pour cette course, sans oublier Milan-San Remo et les Classiques ardennaises. Le début de saison est crucial ».