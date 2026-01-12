Cyclisme : Gagner avec Pogacar au départ ? Alaphilippe y croit !

Alexandre Higounet

Julian Alaphilippe l'a confirmé ces derniers jours, il aborde cette nouvelle saison toujours dans l'idée de remporter des grandes courses, et pourquoi pas un Monument. Et pour le double champion du monde, la présence de Pogacar au départ ne signifie pas que la course est perdue d'avance loin de là, comme il l'a démontré l'an dernier sur le Grand Prix de Québec.

Julian Alaphilippe l'a affirmé avec force ces derniers jours, alors que la saison 2026 va bientôt débuter : il garde toujours comme objectif de remporter des grandes courses cette saison, à commencer par les Monuments auxquels il va participer, Milan San Remo et Liège Bastogne Liège. Interrogé par le quotidien Marca sur la course qu'il rêverait de remporter avant la fin de sa carrière, le champion français a d'ailleurs répondu en toute honnêteté : « Si j'avais à choisir un dernier grand triomphe ? J'ai une longue histoire avec Liège-Bastogne-Liège que je souhaite clore ».

« Tadej domine souvent, mais l'incertitude règne toujours en course... » Mais pour lever les bras sur une grande classique comme Liège Bastogne Liège, Julian Alaphilippe sait qu'il va devoir dominer Tadej Pogacar, qui sera lui aussi départ et déterminé à l'emporter. Mais Alaphilippe refuse de considérer que la mission devient impossible à partir du moment où le nom du Slovène figure sur la listes des partants, comme il l'a confié à Marca : « Tadej domine souvent, mais l'incertitude règne toujours en course. Tout peut basculer rapidement, en course comme dans la vie. Il y a toujours des surprises : on peut gagner un jour et perdre le lendemain, chuter, tomber malade… Impossible de toujours tout donner ».