Cyclisme : Coup dur pour Pogacar !

Alors que tous les feux étaient au vert pour Tadej Pogacar à l'heure de son retour à l'entraînement pour préparer la nouvelle saison, dont il espère qu'elle lui permettra d'accrocher à son palmarès les deux grandes classiques qui lui manquent et dont il rêve, Milan San Remo et Paris-Roubaix, le leader slovène de l'équipe UAE Team Emirates a enregistré une mauvaise nouvelle ces derniers jours, qui pourrait s'avérer moins anodine qu'il n'y paraît.

A l'heure où la repris de l'entraînement a sonné pour Tadej Pogacar, tous les feux semblaient au vert. Reposé après une saison XXL où il a encore tout gagné, rasséréné par la possibilité que lui accorde son équipe de bâtir un programme où il pourra défendre ses chances sur Milan San Remo et Paris-Roubaix, les deux monuments qui manquent à son palmarès et qu'ils rêvent de gagner, le champion slovène pouvait se lancer en pleine confiance dans la préparation de 2026.

Son masseur et ami quitte l'équipe UAE ! Seulement ces dernières heures, un grain de sable pourrait s'être installé dans la belle mécanique du Team UAE. Il a été révélé par le quotidien espagnol Marca : Joseba Elguezabal, le masseur et confident de Tadej Pogacar depuis 2019, donc depuis toujours, aurait pris la décision de quitter la formation UAE Team Emirates pour s'engager avec le club de football de l'Athletic Bilbao. Selon Marca, Elguezabal sera présent au stage d'entraînement des UAE en décembre et il y fera ses adieux.