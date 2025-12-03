Cyclisme : Coup dur pour Pogacar !

Alors que tous les feux étaient au vert pour Tadej Pogacar à l'heure de son retour à l'entraînement pour préparer la nouvelle saison, dont il espère qu'elle lui permettra d'accrocher à son palmarès les deux grandes classiques qui lui manquent et dont il rêve, Milan San Remo et Paris-Roubaix, le leader slovène de l'équipe UAE Team Emirates a enregistré une mauvaise nouvelle ces derniers jours, qui pourrait s'avérer moins anodine qu'il n'y paraît.
Son masseur et ami quitte l'équipe UAE !
Seulement ces dernières heures, un grain de sable pourrait s'être installé dans la belle mécanique du Team UAE. Il a été révélé par le quotidien espagnol Marca : Joseba Elguezabal, le masseur et confident de Tadej Pogacar depuis 2019, donc depuis toujours, aurait pris la décision de quitter la formation UAE Team Emirates pour s'engager avec le club de football de l'Athletic Bilbao. Selon Marca, Elguezabal sera présent au stage d'entraînement des UAE en décembre et il y fera ses adieux.
« Cette nouvelle bouleverse l'entourage de Pogacar, qui perd bien plus qu'un simple membre de son staff : son confident de confiance »
Selon Marca, l'information apparaît beaucoup moins anodine qu'il n'y paraît tant l'homme était important pour l'équilibre du champion slovène. Marca écrit ainsi : « Cette nouvelle bouleverse l'entourage de Pogacar , qui perd bien plus qu'un simple membre de son staff : son confident de confiance, celui qui pouvait le comprendre sans un mot, le quitte. Joseba était celui qui sculptait son physique exceptionnel, apaisait ses passions et veillait à chaque détail de la préparation physique du Slovène. Il le disait toujours humblement. Il était masseur, certes, mais aussi un rempart, un psychologue à l'occasion, et le gardien d'un sanctuaire invisible. Son rôle allait bien au-delà des massages . C'était lui qui aidait le leader à garder son calme, qui savait quand mettre de la musique – du rap slovène et Eminem, jamais de reggaeton –, quand parler et quand se taire. Ils partageaient des rêves de voitures de sport, de poulet au curry et des éclats de rire devant des vidéos Instagram. Ce monde intime qui soutenait le champion de l'intérieur ». Autant d'éléments qui amènent à penser que le départ de son proche pourrait constituer un mauvais coup pour le champion slovène à l'orée de la nouvelle saison.