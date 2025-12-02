Cyclisme : Vingegaard au Giro ? L'équipe Visma-Lease A Bike livre un indice...

Alexandre Higounet

Alors que Jonas Vingegaard apparait très désireux de prendre le départ du Tour d'Italie la saison prochaine, le projet nécessite la validation de son équipe Visma-Lease A Bike, d'autant que cela affaiblirait mécaniquement ses chances pour le Tour de France. Avec l'annonce du parcours du Giro officialisée hier, la direction de l'équipe hollandaise a désormais tous les éléments en main. Et elle pourrait avoir livré un indice...

Depuis plusieurs semaines, le bruit court que Jonas Vingegaard souhaite prendre le départ du Giro l'an prochain, et à l'occasion d'une interview accordée à Marca en début de semaine, le leader Danois du Team Visma-Lease A Bike l'a clairement laissé entendre : « Ma participation au Giro en 2026 ? Je ne peux rien commenter pour le moment. Nous n'avons pas encore décidé de ce que nous ferons l'année prochaine. C'est une question que nous devons aborder et discuter avec l'équipe. Ensuite, nous établirons un plan et nous verrons quelles courses nous disputerons. Le Tour reste-t-il l'objectif principal ? Je pense que le Tour de France est tellement important que si l'on a la moindre chance, il faut la saisir. Le Tour est immense et il est difficile d'y gagner. Je ne dis pas que c'est impossible, mais il faut peut-être le combiner avec d'autres courses. Si je ne devais gagner qu'une seule course d'ici à la fin de ma carrière ? Je crois que je préférerais le Giro d'Italia ».

« La première chose qui vient à l’esprit, c’est le contre-la-montre de 40 kilomètres entièrement plat » Entre les lignes, on peut comprendre que le Danois a clairement envie de disputer le Giro l'an prochain, mais qu'il doit valider le projet avec son équipe, d'autant que cela diminuera ses chances pour le Tour de France. Pour statuer, la direction de l'équipe hollandaise devait probablement attendre l'annonce du parcours du Giro, qui s'est tenue hier en fin d'après-midi.