Cyclisme : Vingegaard au Giro ? L'équipe Visma-Lease A Bike livre un indice...

Alors que Jonas Vingegaard apparait très désireux de prendre le départ du Tour d'Italie la saison prochaine, le projet nécessite la validation de son équipe Visma-Lease A Bike, d'autant que cela affaiblirait mécaniquement ses chances pour le Tour de France. Avec l'annonce du parcours du Giro officialisée hier, la direction de l'équipe hollandaise a désormais tous les éléments en main. Et elle pourrait avoir livré un indice...
Depuis plusieurs semaines, le bruit court que Jonas Vingegaard souhaite prendre le départ du Giro l'an prochain, et à l'occasion d'une interview accordée à Marca en début de semaine, le leader Danois du Team Visma-Lease A Bike l'a clairement laissé entendre : « Ma participation au Giro en 2026 ? Je ne peux rien commenter pour le moment. Nous n'avons pas encore décidé de ce que nous ferons l'année prochaine. C'est une question que nous devons aborder et discuter avec l'équipe. Ensuite, nous établirons un plan et nous verrons quelles courses nous disputerons. Le Tour reste-t-il l'objectif principal ? Je pense que le Tour de France est tellement important que si l'on a la moindre chance, il faut la saisir. Le Tour est immense et il est difficile d'y gagner. Je ne dis pas que c'est impossible, mais il faut peut-être le combiner avec d'autres courses. Si je ne devais gagner qu'une seule course d'ici à la fin de ma carrière ? Je crois que je préférerais le Giro d'Italia ».
« La première chose qui vient à l’esprit, c’est le contre-la-montre de 40 kilomètres entièrement plat »
Entre les lignes, on peut comprendre que le Danois a clairement envie de disputer le Giro l'an prochain, mais qu'il doit valider le projet avec son équipe, d'autant que cela diminuera ses chances pour le Tour de France. Pour statuer, la direction de l'équipe hollandaise devait probablement attendre l'annonce du parcours du Giro, qui s'est tenue hier en fin d'après-midi.
Un point d'interrogation avec ce chrono...
Interrogé sur le parcours, Griescha Niermann, le patron du sportif chez Visma-Lease A Bike n'a pas tardé à réagir, livrant au passage quelques indices dans des propos relayés par cyclismactu.net : « C’est un beau parcours. La première chose qui vient à l’esprit, c’est le contre-la-montre de 40 kilomètres entièrement plat, mais il y a aussi beaucoup d’arrivées difficiles en montée. Maintenant que nous connaissons le parcours, nous allons décider de la stratégie à adopter en équipe et des coureurs qui participeront au Giro. Le parcours semble difficile, même s’il faut attendre un certain temps avant d’arriver à la première arrivée en côte. Comme c’est souvent le cas dans le Giro, la fin du parcours est très chargée, avec des étapes très difficiles dans les Dolomites et les Alpes vers la fin. Ce devrait être un bon parcours pour un grimpeur, mais nous devons également garder à l’esprit le long contre-la-montre. Dans l’ensemble, cela semble prometteur ». En clair, la participation de Vingegaard à ce stade n'apparaît pas encore certaine : pour que l'équipe hollandaise valide le projet, il faut que le Danois ait de grandes chances de l'emporter. La présence d'un long contre-la-montre constitue sur ce plan un gros point d'interrogation, surtout si Remco Evenepoel décide de s'aligner. Affaire à suivre...