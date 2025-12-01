Cyclisme : Pogacar ? Le terrible aveu du lieutenant de Vingegaard...

Alexandre Higounet

A l'occasion d'un podcast, Matteo Jorgenson, le premier lieutenant de Jonas Vingegaard sur le Tour de France, leader de rechange programmé pour l'accompagner au plus haut et le plus longtemps en montagne, a lâché un terrible aveu à l'évocation de la nouvelle victoire de Tadej Pogacar et de la lutte menée par l'équipe hollandaise autour de son leader danois...

Il y a quelques semaines, Tadej Pogacar a reconnu qu'il avait été en grande souffrance lors de la troisième semaine du Tour de France du fait de douleurs au genou. En situation de grande vulnérabilité, proche de l'abandon, le leader de l'équipe UAE Team Emirates était parvenu à masquer ses difficultés et l'équipe UAE à allumer un contre-feu en laissant filtrer l'idée d'une lassitude du Slovène devant sa domination pour expliquer son soudain attentisme et son sourire disparu. Et ce n'est qu'à Paris que la Visma-Lease A Bike, qui avait bien vite renoncé à son offensive en troisième semaine, a réalisé que l'ouverture était peut-être plus grande qu'imaginée lorsque Wout Van Aert a littéralement déposé Pogacar dans la dernière ascension de la rue Lepic pour lever les bras en solitaire sur les Champs-Elysées.

« On a essayé toutes les cartes possibles contre Pogacar » L'épisode a fatalement dû marquer l'état-major de l'équipe hollandaise, qui n'a pas dû manquer de s'interroger sur le bienfondé d'avoir stoppé si rapidement la grande offensive en troisième semaine, d'autant qu'ils étaient parvenus à isoler le Slovène au pied de la terrible ascension du col de la Loze. De même, on peut logiquement imaginer que le staff de Visma-Lease A Bike, marqué par cette démonstration d'intox in situ, en a tiré la conclusion qu'à l'avenir, il faudra y croire jusqu'au bout et se méfier des apparences et des éléments que laissent filtrer l'équipe UAE.