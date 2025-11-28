Cyclisme : Pogacar sur la Vuelta en 2026 ? Il répond

On ne connaît pas encore avec précision le programme de Tadej Pogacar pour la saison prochaine, notamment au niveau des Grands Tours. Si le double champion du monde sera bien au départ du Tour de France, un point d'interrogation reste entier au sujet de sa participation à un deuxième Grand Tour et sur son choix entre Giro et Vuelta en cas de réponse positive à la première question. Ces dernières heures, le champion slovène a évoqué le sujet Vuelta.
Si rien n'apparaît définitivement fixé au sujet du programme 2026 de Tadej Pogacar, qui sera déterminé à l'occasion du stage de reprise de l'équipe UAE Team Emirates à la mi-décembre, quelques passages obligés semblent d'ores et déjà actés. Ainsi, le champion slovène sera assurément au départ du Tour de France et des championnats du monde, deux objectifs majeurs ciblés en concertation avec la direction de son équipe.
La grande incertitude autour d'un deuxième Grand Tour ?
De même, il apparaît quasi certain que Tadej Pogacar sera au départ de Milan San Remo et Paris-Roubaix, qu'il rêve de gagner et qu'il a lui-même cités comme étant ses objectifs prioritaires de la saison. On n'est pas certain que le point de vue soit tout à fait partagé par son équipe, mais au sein du Team UAE on transigera favorablement en faveur du coureur, d'autant que lui accepte sans broncher de repartir à la conquête d'un nouveau maillot jaune en juillet alors qu'on subodore qu'il s'en passerait volontiers une année.
« C'est toujours difficile de combiner le Tour de France et la Vuelta »
Un grand point d'interrogation existe en revanche sur sa participation à un deuxième Grand Tour ? L'hypothèse d'un doublé Giro-Tour apparaît moins certaine du fait de la participation de Pogacar à Paris-Roubaix, qui alourdit sa campagne des classiques, peut-être trop pour enchaîner avec le Tour d'Italie. Quant à la Vuelta, sa proximité avec les Mondiaux, où le Slovène a l'opportunité de viser un troisième titre d'affilée sachant que le parcours à Montréal sera à nouveau difficile, apparaît là aussi problématique. Actuellement aux Canaries pour s'entraîner et participer à un événement cycliste, Pogacar a été interrogé sur la possibilité de faire le Tour d'Espagne, et sa réponse est restée évasive, comme rapporté par cyclingnews.com : « C'est toujours difficile de combiner le Tour de France et la Vuelta. Mais un jour, j'aurai à disputer la Vuelta, et quand ce jour arrivera, je serai impatient ». Entre les lignes, on comprend que ce ne sera pas forcément pour 2026, ce que Pogacar a de nouveau laissé entendre à Rai Sport Radiocorsa dans des propos relayés par cyclismactu.net : « La Vuelta en 2026 ? Cela ne correspond pas très bien au calendrier des Championnats du monde, mais c’est bien que le départ se tienne à Monaco. Nous parlerons des programmes en décembre, je ne sais pas encore ».