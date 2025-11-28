Cyclisme : Pogacar sur la Vuelta en 2026 ? Il répond

Alexandre Higounet

On ne connaît pas encore avec précision le programme de Tadej Pogacar pour la saison prochaine, notamment au niveau des Grands Tours. Si le double champion du monde sera bien au départ du Tour de France, un point d'interrogation reste entier au sujet de sa participation à un deuxième Grand Tour et sur son choix entre Giro et Vuelta en cas de réponse positive à la première question. Ces dernières heures, le champion slovène a évoqué le sujet Vuelta.

Si rien n'apparaît définitivement fixé au sujet du programme 2026 de Tadej Pogacar, qui sera déterminé à l'occasion du stage de reprise de l'équipe UAE Team Emirates à la mi-décembre, quelques passages obligés semblent d'ores et déjà actés. Ainsi, le champion slovène sera assurément au départ du Tour de France et des championnats du monde, deux objectifs majeurs ciblés en concertation avec la direction de son équipe.

La grande incertitude autour d'un deuxième Grand Tour ? De même, il apparaît quasi certain que Tadej Pogacar sera au départ de Milan San Remo et Paris-Roubaix, qu'il rêve de gagner et qu'il a lui-même cités comme étant ses objectifs prioritaires de la saison. On n'est pas certain que le point de vue soit tout à fait partagé par son équipe, mais au sein du Team UAE on transigera favorablement en faveur du coureur, d'autant que lui accepte sans broncher de repartir à la conquête d'un nouveau maillot jaune en juillet alors qu'on subodore qu'il s'en passerait volontiers une année.