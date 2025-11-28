Attaques sexistes : La réponse de Marion Rousse !

Ayant décidé de prendre sa retraite sportive très tôt, Marion Rousse a ensuite fait le choix d’intégrer le monde des médias. D’abord consultante sur Eurosport, la voilà désormais sur France Télévisions. Si Marion Rousse a réussi à se faire une place de choix, elle n’échappe toutefois pas aux commentaires sexistes. Des attaques sur lesquelles elle a d’ailleurs pu revenir.
Lors des courses commentées sur France Télévisions, Marion Rousse partage son expérience et ses connaissances aux téléspectateurs. Pionnière dans ce domaine, la compagne de Julian Alaphilippe a gagné sa place grâce à son travail. Mais voilà que cela n’empêche pas Marion Rousse d’être la cible d’attaques racistes sur les réseaux sociaux.
« Un peu de la méchanceté gratuite »
Pour La Croix, en juillet dernier, Marion Rousse avait d’ailleurs répondu à ces commentaires sexistes dont elle peut faire l’objet. La consultante de France Télévisions expliquait alors : « Honnêtement, j’en vois peu et c’est un peu de la méchanceté gratuite, une haine publiée anonymement. Après, la critique, il faut aussi l’accepter quand on fait un métier où on est exposé publiquement. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a aussi une critique constructive et je vois tellement de beaux messages, positifs ».
« Oui, je suis une femme, et alors ? »
Ayant réussi à se faire une place dans un milieu masculin, Marion Rousse s’est battue pour arriver là où elle en est aujourd’hui. « J’ai toujours évolué dans ce milieu d’hommes qui est celui du vélo. Mais j’ai toujours eu la force de caractère de ne pas me laisser faire, j’ai joué des coudes. Oui, je suis une femme, et alors ? Je sais aussi parler de vélo. C’est vrai, c’est quand même un peu triste de me dire que j’étais une des premières femmes à commenter du sport masculin. Mais je vois quand même une vraie évolution, il y a de plus en plus de journalistes femmes dans le sport et la parole s’est libérée », a-t-elle pu expliquer.