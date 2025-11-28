Attaques sexistes : La réponse de Marion Rousse !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant décidé de prendre sa retraite sportive très tôt, Marion Rousse a ensuite fait le choix d’intégrer le monde des médias. D’abord consultante sur Eurosport, la voilà désormais sur France Télévisions. Si Marion Rousse a réussi à se faire une place de choix, elle n’échappe toutefois pas aux commentaires sexistes. Des attaques sur lesquelles elle a d’ailleurs pu revenir.

Lors des courses commentées sur France Télévisions, Marion Rousse partage son expérience et ses connaissances aux téléspectateurs. Pionnière dans ce domaine, la compagne de Julian Alaphilippe a gagné sa place grâce à son travail. Mais voilà que cela n’empêche pas Marion Rousse d’être la cible d’attaques racistes sur les réseaux sociaux.

« Un peu de la méchanceté gratuite » Pour La Croix, en juillet dernier, Marion Rousse avait d’ailleurs répondu à ces commentaires sexistes dont elle peut faire l’objet. La consultante de France Télévisions expliquait alors : « Honnêtement, j’en vois peu et c’est un peu de la méchanceté gratuite, une haine publiée anonymement. Après, la critique, il faut aussi l’accepter quand on fait un métier où on est exposé publiquement. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a aussi une critique constructive et je vois tellement de beaux messages, positifs ».