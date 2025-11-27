Cyclisme : Il démonte la stratégie de Del Toro lors du dernier Giro !

Alexandre Higounet

A l'occasion d'une conférence entre plusieurs anciens coureurs à l'occasion du gala du cyclisme à Utrecht aux Pays-Bas, Tom Dumoulin, vainqueur du Tour d'Italie en 2017 et 2ème du Tour de France en 2018, a directement fustigé la stratégie de l'équipe UAE et de leur jeune leader Isaac Del Toro à l'occasion de la dernière grande étape de montagne à la veille de l'arrivée du Giro, aboutissant à un grand renversement en faveur de Simon Yates.

En mai dernier, à l'occasion de la dernière grande étape de montagne du Giro à la veille de l'arrivée, Simon Yates, troisième du général au matin de l'étape, avait littéralement renversé la table après un raid de 80 kilomètres, détrônant le maillot rose et lieutenant de Pogacar Isaac Del Toro, qui s'était lui-même enterré en jouant un jeu dangereux avec son second Richard Carapaz, refusant de rouler derrière Yates pour forcer l'Equatorien à faire le travail là où il était évident que c'était à lui, le maillot rose, de mener la poursuite derrière le Britannique de Visma-Lease A Bike.

« Comment ont-ils pu laisser filer la course de façon aussi absurde ? » Poursuivant cette stratégie jusqu'à l'absurde, Isaac Del Toro s'était littéralement enterré, laissant Simon Yates prendre le large jusqu'au point où la victoire finale au Tour d'Italie ne pouvait plus lui échapper. Et si par la suite ni lui ni son équipe UAE Team Emirates n'ont semblé remettre en question ce choix stratégique, le fait est qu'il lui a fait perdre le Giro alors qu'il lui tendait les bras.