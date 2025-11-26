Cyclisme : Les mots forts de cette star du cyclisme pour Pogacar

Alexandre Higounet

A l'occasion d'un entretien accordé à Marca, Alberto Contador, en ancien grand vainqueur du Tour de France, du Giro et de la Vuelta, a été interrogé sur le niveau atteint par Tadej Pogacar, qui domine sans partage le peloton international, et sur la manière de courir du champion slovène. Et l'ancien grimpeur espagnol n'hésite pas à tenir des mots très forts.

Alberto Contador, qui est resté un observateur attentif du cyclisme du fait de son rôle de consultant pour Eurosport, est bien placé, en tant qu'ancien vainqueur du Tour de France, du Giro et de la Vuelta pour s'exprimer sur le niveau atteint aujourd'hui par Tadej Pogacar et sur la domination qu'il exerce sur tous ses adversaires. Interrogé au sujet du Slovène par le quotidien sportif espagnol Marca, Contador a tenu des propos très forts à son sujet.

« C'est du cyclisme qui vous prend aux tripes » Et peut-être plus encore que sur les Grands Tours, ce sont les combats menés par Pogacar sur les grandes classiques qui ont marqué le champion espagnol, époustouflé par le duel homérique que le double champion du monde a livré face à Mathieu Van der Poel sur les pavés de Paris-Roubaix : « Ça a été une année magnifique. Toutes les classiques ont été âprement disputées. Les duels avec Van der Poel sur Milan San Remo ou à Roubaix sont vraiment mémorables. Que le vainqueur du Tour décide de s'aventurer dans l'enfer de Paris-Roubaix, de prendre des risques, de se salir les mains, de tout donner… c'est du cyclisme qui vous prend aux tripes ».