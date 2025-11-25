Cyclisme : Ils livrent leur avis sur les chances de Pogacar à Paris-Roubaix...

Alexandre Higounet

José De Cauwer, ancien coureur belge devenu consultant, et Serge Pauwels, le sélectionneur de la Belgique, ont détaillé pour le quotidien flamand Het Nieuwsblad, les chances de Tadej Pogacar sur Paris-Roubaix et une éventuelle stratégie à suivre afin qu'il maximise ses chances de lever les bras sur le Vélodrome, son objectif majeur pour la saison à venir.

Il y a quelques jours, à l'occasion d'une soirée organisée par la société de son agent Alex Carera, Tadej Pogacar avait répondu aux questions de cyclismactu.net, évoquant notamment sans détour quels seraient ses objectifs majeurs pour la saison 2026 : « Quand on parle des objectifs pour 2026, je vais me répéter : les courses Milan-San Remo et Paris-Roubaix. Gagner les cinq Monuments au cours d’une carrière ».

« Il semble impossible que Pogacar puisse distancer des coureurs plus lourds comme Van der Poel, Van Aert et Pedersen » A l'occasion d'un entretien avec le quotidien flamand Het Nieuwsblad, Jose De Cauwer, ancien coureur belge devenu consultant, et Serge Pauwels, sélectionneur de la Belgique, ont livré leur analyse sur les chances de Pogacar sur Paris-Roubaix, décryptant quelle pourrait être la meilleure stratégie pour le Slovène. Pour De Cauwer, il serait illusoire que le double champion du monde imagine sortir Van der Poel de sa roue pendant la course : « Aurais-je un conseil tactique pour Pogacar à Roubaix ? Franchement, ces gars-là ne sont pas très tactiques. Cette année, ils ont déjà attaqué fort après la Forêt de Wallers. Ce sont des coureurs exceptionnels. Il semble impossible que Pogacar puisse distancer des coureurs plus lourds comme Van der Poel, Van Aert et Pedersen sur le plat, et encore moins sur les pavés. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, personne ne s'attendait à ce que le Slovène fasse craquer Mathieu sur l'Oude Kwaremont. C'est fou ce dont Pogacar est capable. Il pourrait même bientôt se mettre au gravel, on peut en être sûr ».