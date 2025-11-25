Alaphilippe : Marion Rousse balance sur leur vie de couple !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant quelques années que Marion Rousse et Julian Alaphilippe partagent leur vie. En couple, ils ont d'ailleurs eu un enfant, Nino. Un couple médiatisé qui suscite beaucoup de discussions. Quels sont d'ailleurs les secrets de cette union ? Marion Rousse a pu révéler quelques indiscrétions de son histoire d'amour avec Alaphilippe.

Beaucoup de choses peuvent se dire sur le couple formé par Marion Rousse et Julian Alaphilippe. L'ancien patron de ce dernier avait d'ailleurs balancé sur cette histoire d'amour. « Il est sérieusement sous le charme de Marion. Peut-être trop », expliquait Patrick Lefevere pour justifier les mauvais résultats sportifs d'Alaphilippe. Mais bien évidemment, celle qui est le mieux placée pour en parler, ce n'est autre que Marion Rousse.

« On a l’esprit de compétition pour tout » D'ailleurs, il y a quelques mois, pour le podcast Dream Team, Marion Rousse avait livré quelques secrets de son couple avec Julian Alaphilippe. La directrice du Tour de France femmes avait alors avoué : « Avec mon compagnon, est-ce qu’on se challenge ? Oui, on a l’esprit de compétition pour tout. A la maison, on va commencer à faire une partie de ping-pong, c’est à celui qui va faire perdre l’autre. C’est vrai que pour tout en fait ».