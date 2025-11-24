Cyclisme : Une seule stratégie gagnante pour Pogacar à Milan San Remo ?

Alexandre Higounet

Gagner Milan San Remo... Durant cet intersaison, Tadej Pogacar n'a pas fait mystère qu'il s'agissait, avec Paris-Roubaix, de son objectif prioritaire pour 2026, lui qui rêve de remporter les cinq monuments. Seulement la classique italienne, qui se joue aux millimètres dans son final, est assurément la plus dure à gagner pour le Slovène. Et selon l'ancien coureur belge José De Cauwer et le sélectionneur de la Belgique Serge Pauwels, Pogacar n'a qu'une seule véritable option pour y parvenir...

Tadej Pogacar n'en fait pas mystère, bien au contraire, il souhaite en priorité remporter Milan San Remo et Paris-Roubaix la saison prochaine afin de tenir les cinq monuments des classiques à son palmarès. Il l'a ainsi affirmé à cyclismactu.net il y a quelques heures, à l'occasion d'une célébration organisée par la société de son agent, Alex Carera : « Quand on parle des objectifs pour 2026, je vais me répéter : les courses Milan-San Remo et Paris-Roubaix. Gagner les cinq Monuments au cours d’une carrière ». Si le Slovène est si pressé de les remporter, c'est aussi parce qu'il sait qu'il pourrait se casser les dents sur ces deux objectifs.

« Un temps record dans le Poggio est tout à fait à sa portée » Pour Milan San Remo, il s'annonce particulièrement délicat, tant la Primavera se gagne souvent aux millimètres dans le final, nécessitant un placement sans faille, un grand sens de la course et une part de chance, tant il est certain que s'il faut être fort pour la gagner, c'est rarement le plus fort qui la gagne...