Rupture en équipe de France : Dembélé balance tout !

Didier Deschamps va vivre une quatrième Coupe du monde dans le costume de sélectionneur de l'équipe de France. Après un quart de finale, un succès puis une finale, le chef d'orchestre des Bleus va-t-il parvenir à arracher une troisième étoile mondiale aux Etats-Unis le 19 juillet prochain ? Le suspense reste entier, mais Ousmane Dembélé est bien déterminé à lui offrir la plus belle des sorties après avoir vécu les nombreux changements en équipe de France à ses côtés.

Depuis ses débuts en équipe de France le 1er septembre 2016 contre l'Italie (3-1), Ousmane Dembélé a vu le groupe tricolore considérablement évolué 56 sélections plus tard. Traversant les blessures et les compétitions, le Ballon d'or 2025 ne retrouve plus certains cadres de l'ère-Didier Deschamps entamée en 2012 lorsqu'il se rend à Clairefontaine pour les rassemblements au cours des trêves internationales.

«Il y a eu énormément de changements» Raphaël Varane, Samuel Umtiti, Hugo Lloris, Antoine Griezmann, Steve Mandanda Olivier Giroud et même Karim Benzema ont tous mis un terme à leur carrière internationale au fil des années et plus particulièrement depuis la finale de la Coupe du monde 2022 perdue au Qatar contre l'Argentine (3-3 puis 2-4 aux tirs au but). Conscient de ne plus avoir le même statut dans une équipe de France qui a bien changé au fil des années, Ousmane Dembélé a pris la parole à l'approche de sa troisième Coupe du monde du 11 juin au 19 juillet prochain en Amérique du nord et s'est confié à CNN en parallèle de la cérémonie des Globe Soccer Awards. « Il y a eu énormément de changements. Nous avons des joueurs talentueux qui se sont très bien adaptés au style et à l'équipe ».