Cyclisme : Pogacar a fixé son objectif prioritaire pour 2026...

Alexandre Higounet

Alors que son programme pour la saison prochaine n'a pas encore été dévoilé, peut-être parce qu'il n'a pas encore été arrêté par l'équipe UAE, Tadej Pogacar ne fait pas de mystère sur ce qui constituera son premier objectif pour l'an prochain. Alors qu'un autre coureur aurait probablement choisi de remporter un cinquième Tour de France, pour s'asseoir au sommet à côté de Merckx, Hinault, Anquetil et Indurain, le champion slovène a lui fixé une autre priorité...

On ne connaît pas encore avec précision quel sera le programme de Tadej Pogacar la saison prochaine. Et il est possible que le Slovène lui-même ne le connaisse pas encore en détail, sachant qu'une décision définitive sur le sujet sera prise lors du premier stage de préparation de l'équipe UAE Team Emirates, qui doit se tenir peu avant la mi-décembre.

Son programme n'est pas encore totalement fixé... En revanche, on connaît déjà quelques axes majeurs : à défaut de savoir si le double champion du monde sera au départ du Giro ou de la Vuelta, ou d'aucun des deux, ce qui ne peut être totalement exclu, on sait qu'il disputera une partie des classiques, avec notamment Milan San Remo et Paris-Roubaix, qu'il sera présent au Tour de France et qu'il visera un troisième titre d'affilée aux championnats du monde de Montréal, dont le parcours vallonné pourrait lui permettre de faire la différence.