Transfert d’un attaquant : C’est confirmé à l’OL !

Pierrick Levallet

Après les départs d’Alexandre Lacazette et de Georges Mikautadze, l’OL s’est démené pour se trouver un nouvel attaquant sur le mercato. Le club rhodanien est allé chercher Martin Satriano juste avant que le marché des transferts ne ferme ses portes. Seulement, l’international uruguayen pourrait quitter la formation lyonnaise dès cet hiver.

L’été dernier a fait des dégâts à l’OL. Dans une situation financière délicate, le club rhodanien a été contraint de vendre certains de ses meilleurs éléments pour renflouer ses caisses. C’est dans cette optique qu’Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze ont quitté le navire. Dans la foulée, les dirigeants lyonnais ont cherché à mettre la main sur un nouvel attaquant.

Martin Satriano sur le départ ? Et il a fallu attendre les dernières heures du mercato pour voir l’OL enregistrer l’arrivée de Martin Satriano. L’international uruguayen devait occuper un rôle de doublure, mais a finalement été propulsé à un statut de titulaire dans l’équipe de Paulo Fonseca. Le joueur de 24 ans n’a toutefois pas convaincu lors de la première partie de saison.