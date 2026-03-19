Cyclisme : Seixas convoité ? L'équipe de Pogacar assume !

Alexandre Higounet

Depuis plusieurs semaines, l'information circule selon laquelle l'équipe UAE Team Emirates, qui a noté l'éclosion au plus haut niveau de Paul Seixas au point qu'il pourrait s'imposer comme le futur rival de Tadej Pogacar, a lancé des premières approches pour tenter de le faire venir aux côtés du Slovène au terme de son contrat chez Décathlon CGA CGM fin 2027. Interrogé sur cyclismactu.net, Mauro Gianetti, le boss de l'équipe UAE, est loin d'avoir démenti...

A la faveur de son début de saison XXL, venu confirmer qu'il avait le profil et le potentiel pour devenir le rival numéro un de Tadej Pogacar à l'avenir, Paul Seixas suscite les convoitises parmi les grandes équipes du peloton, alors que son contrat chez Décathlon CMA CGM prendra fin au terme de l'année 2027. Au premier rang de ces équipes, on trouve la formation UAE Team Emirates de Pogacar, soucieuse à la fois d'attirer un potentiel concurrent du Slovène pour assurer sa domination et surtout pour programmer ensuite sa succession, l'un de gros chantiers du directeur sportif principal Joxean Fernandez-Matxin.

« Paul Seixas ? C’est un nouveau phénomène, comme Tadej, Van der Poel, Evenepoel ou Vingegaard » Ces dernières heures, Mauro Gianetti, le manager général de l'équipe émiratie, n'a absolument pas démenti un intérêt à l'occasion d'un entretien avec cyclismactu.net : « Paul Seixas ? C’est extraordinaire de voir un coureur avec un talent aussi cristallin. Son début de saison est impressionnant, physiquement mais aussi dans le caractère. C’est un nouveau phénomène, comme Tadej, Van der Poel, Evenepoel ou Vingegaard. En plus, c’est un Français. Bien sûr, toutes les équipes regardent ce qu’il fait. Mais c’est lui qui décidera. Aujourd’hui, il est dans une très bonne équipe. En tout cas, chapeau à lui. Ce qu’il a fait sur Strade Bianche, c'était extraordinaire ».