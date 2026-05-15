Grosse polémique au Real Madrid, Kylian Mbappé sort enfin du silence : «Vous ne savez pas ce que j'ai fait»

Axel Cornic

Arrivé au cours de l’été 2024 en provenance du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n’a toujours pas remporté le moindre titre majeur avec le Real Madrid. Et ça fait grincer des dents en Espagne, où l’attaquant français est plus critiqué que jamais, avec également des nombreuses polémiques extra-sportives qui semblent agacer les supporters madrilènes.

Il a énormément fait parler de lui ces dernières semaines, mais pas vraiment pour ses buts. Kylian Mbappé se retrouve en effet au centre de tous les débats en Espagne, où certains réclament même son départ du Real Madrid. Et sa récente escapade en Sardaigne avec l’actrice Ester Expósito, n’a en rien arrangé les choses.

« En vacances ? Vous ne savez pas ce que j'ai fait en Italie » C’est même le contraire, puisque la polémique autour de Mbappé a repris de plus belle. Les observateurs ainsi que les supporters du Real Madrid ont en effet estimé qu’il aurait dû faire profil bas et plutôt soigner sa blessure à la cuisse, afin de revenir pour le Clasico contre le FC Barcelone. De passage en zone mixte ce jeudi soir en marge du match contre Oviedo (2-0), le Français a décidé d’enfin vider son sac au sujet de cette histoire. « En vacances ? Vous ne savez pas ce que j'ai fait en Italie » a lâché celui qui était d’ailleurs remplaçant pour cette rencontre.