Attaqué au Real Madrid, Kylian Mbappé ne comprend pas : Un journaliste lui répond !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé il y a deux ans au Real Madrid, Kylian Mbappé n'a jamais été aussi critiqué qu'actuellement. Alors que son attitude individualiste lui est notamment reprochée, l'attaquant français lui, vivrait avec une certaine incompréhension la situation en Espagne. Pour le journaliste José Luis Sanchez, le numéro 10 madrilène doit comprendre que son statut implique tout ce processus. Explications.

Rien ne semble aller dernièrement pour Kylian Mbappé. Blessé depuis la fin du mois d’avril, l’attaquant français enchaîne les polémiques. Entre une escapade en Sardaigne avec sa copine Ester Exposito, des sourires en sortie d’entraînement en plein cœur d’une situation tendue au Real Madrid, ou encore une story après son absence durant le Clasico, l’ancienne star du PSG n’a jamais été autant sous le feu des critiques en Espagne. Une situation loin d’être idéale pour Mbappé juste avant de rejoindre l’équipe de France pour la Coupe du Monde. Surtout que d’après les dernières révélations de l’Equipe, le joueur de 27 ans lui, ne comprend pas cet acharnement à son égard, surtout au vu de son rendu en termes de statistiques.

« C'est la normalité ici pour les stars et le prix à payer » De son côté, le journaliste José Luis Sanchez estime que Kylian Mbappé doit comprendre ce qu’implique son statut au Real Madrid. « Le Real, c'est une religion pour beaucoup. Quand on en devient un joueur, on l'est 24h/24. Les médias radiographient au quotidien tout ce que vous faites : une parole, une publication, une réaction, un geste sur le terrain ou en dehors, une célébration... Tout est relayé, disséqué, commenté et sujet à interprétation. C'est la normalité ici pour les stars et le prix à payer », a ainsi confié ce dernier auprès de l’Equipe.