Kylian Mbappé trop «individualiste» au Real Madrid, un journaliste se lâche !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au Real Madrid en 2024, Kylian Mbappé ne parvient pas à faire l’unanimité en Espagne. Au cours des dernières semaines, l’attaquant français a été sévèrement critiqué par la presse et les supporters espagnols. Pour le journaliste Pablo Polo, c’est surtout le côté individualiste renvoyé par l’ancien du PSG qui est pointé du doigt.

Kylian Mbappé en difficulté au Real Madrid. Alors que sur le plan collectif, le club madrilène va terminer cet exercice 2025-2026 sur une saison blanche, individuellement, l’attaquant français n’a jamais été autant exposé aux critiques depuis sa signature en 2024. L’ancienne star du PSG est clairement pointée du doigt ces dernières semaines. Entre une escapade en Sardaigne avec Ester Exposito en pleine blessure, des sourires à l’entraînement après une bagarre entre deux coéquipiers, ou encore une story pendant le Clasico dimanche qui a fait scandale, Mbappé est en pleine polémique.

« Il a projeté une image trop individualiste ces derniers temps » Comme le rapporte le journaliste Pablo Polo à l’Equipe, les critiques à l’encontre de Kylian Mbappé sont surtout dues à l’image individualiste que renvoie le capitaine de l’équipe de France sur et en dehors du terrain. « Il lui est reproché de ne penser qu'à lui, de ne pas être assez impliqué pour le collectif et de ne pas se soucier du sort de l'équipe. Il a projeté une image trop individualiste ces derniers temps », explique ainsi le journaliste de MARCA.