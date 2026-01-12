20M€ : L’OM boucle un transfert dans le plus grand des secrets !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déjà intéressé lorsqu’il était encore à l’Atlético Madrid, l’OM a fini par s’attacher les services d’Arthur Vermeeren l’été dernier. Quand il a compris qu’il n’aurait pas beaucoup de temps de jeu, le milieu de terrain âgé de 20 ans a fait le choix de quitter le RB Leipzig un an seulement après son arrivée. les discussions ont alors repris avec Marseille, mais dans la plus grande des discrétions.

Dans l’émission En OFF avec le journaliste Sacha Tavolieri, Sébastien Ledure, avocat d’Arthur Vermeeren, a raconté les coulisses de son arrivée à l’OM l’été dernier, dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat estimée à 20M€. Un joueur que la direction olympienne suivait depuis longtemps.

« Un dossier qui en fait a déjà été préparé un an à l’avance » « Ce qui prouve qu’on peut parfaitement travailler dans l’ombre, la discrétion, et sans que ce soit répandu dans la presse ou sur les réseaux. C’est l’exemple d’un dossier qui en fait a déjà été préparé un an à l’avance. Quand Arthur Vermeeren a quitté l’Atlético Madrid, c’est un joueur qui est suivi par tous les grands clubs européens. Tous. Depuis qu’il est à Antwerp, et qui estiment qu’il lui faut des étapes intermédiaires, mais qui sont tous convaincus qu’il peut arriver au plus haut niveau. Marseille est un club qui avait identifié Arthur déjà à l’époque de l’Altético Madrid et qui s’était manifesté à ce moment-là. Le joueur a fait le choix d’aller à Leipzig, par rapport à un entraîneur qui était en place, la réputation d’un club qui est de très bien développer les jeunes joueurs et de les revendre aux plus grands clubs européens. Donc il y avait une logique par rapport à ça. Alors que Marseille, c’est un club qui n’est pas évident. Il faut être solide pour jouer au Vélodrome, ce n’est pas donné à tout le monde. Vous avez un public très exigeant, une atmosphère particulière, passionnée et passionnante. Des discussions avaient eu lieu à l’époque et le joueur avait parlé à l’entraîneur », a expliqué Sébastien Ledure.