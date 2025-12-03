Un joueur «très important» : Le transfert que l’OM voulait boucler depuis des années !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Prêté avec option d’achat par le RB Leipzig l’été dernier, Arthur Vermeeren est en train de s’imposer comme un élément presque indispensable à l’OM, exactement ce qu’attend Medhi Benatia. Ce dernier estime que le milieu de terrain âgé de 20 ans peut devenir un joueur très important pour Marseille et voulait déjà le recruter il y a deux ans.

Présent dans l’After Foot sur RMC ce mardi soir, Medhi Benatia a notamment évoqué l’importance d’Arthur Vermeeren pour l’OM. S’il a été prêté avec option d’achat par le RB Leipzig seulement l’été dernier, l’international belge (6 sélections) aurait pu arriver bien avant à Marseille.

« On l’a raté l’année dernière, on est revenu le chercher cette année » « Vermeeren, ça fait deux ans qu’on le veut. On l’a raté l’année dernière, on est revenu le chercher cette année. Je pense que Vermeeren est en train de nous montrer que c’est un joueur qui peut devenir très important et pas que pour l’OM. Il doit l’être. Nous, qu’est-ce qu’on lui dit en interne ? “Arthur, avec les qualités que tu as, si tu mets ce supplément d’aller au mastic.” Parce que la Ligue 1, on sait très bien que c’est physique, compliqué. Moi, je ne vois pas comment Vermeeren ne peut pas être une vraie valeur ajoutée », a déclaré Medhi Benatia.