PSG : Un surprenant transfert à 40M€ est annoncé !

Axel Cornic

Avec la blessure d’Achraf Hakimi, le Paris Saint-Germain est clairement fragilisé et avec le mercato hivernal qui approche, une solution pourrait être trouvée. Plusieurs pistes sont déjà évoquées, mais il y en a une toute nouvelle qui a fait surface en Italie, avec l’une des révélations de ce début de saison.

Cet été, le PSG a décidé de ne pas doubler certains postes et notamment celui de latéral droit. Une grosse erreur, quand on voit qu’avec la blessure d’Achraf Hakimi, il n’y a pas de véritable solution pour Luis Enrique. Ainsi, à quelques semaines du mercato hivernal, les choses pourraient bouger.

Qui pour oublier Hakimi ? En Espagne, on a notamment évoqué un intérêt pour Eric Garcia, mais ce dernier devrait finalement prolonger son contrat avec le FC Barcelone. Alors, pourquoi ne pas miser sur l’une des surprises de Serie A, avec Marco Palestra ? C’est en effet la dernière idée qui nous vient d’Italie !