Haaland - PSG : La presse espagnole annonce un transfert de rêve !

Pierrick Levallet

Le PSG n’a pas exclu l’idée d’offrir un nouveau renfort offensif à Luis Enrique. Le club de la capitale garderait encore un œil sur la situation de Julian Alvarez, qui flambe du côté de l’Atlético de Madrid. Mais au FC Barcelone, on rêverait aussi de l’international argentin. Joan Laporta estimerait même que le joueur de 25 ans sera un meilleur coup qu’Erling Haaland.

Et si un nouvel attaquant débarquait prochainement au PSG ? Les dirigeants parisiens ont visiblement pris conscience des limites de l’effectif de Luis Enrique, notamment dans le secteur offensif. Les Rouge-et-Bleu seraient ainsi intéressés par les services de Julian Alvarez, qui brille du côté de l’Atlético de Madrid (10 buts et 4 passes décisives en 18 matchs).

Le FC Barcelone rêve de Julian Alvarez Mais le PSG ne serait pas vraiment seul sur le coup. D’après les informations de MARCA, Julian Alvarez serait le grand rêve de Joan Laporta au FC Barcelone. Le président blaugrana comme Hansi Flick estimeraient que l’Argentin serait un bien meilleur coup qu’Erling Haaland sur le plan sportif et électoral. En Catalogne, on pense que le Norvégien pourrait difficilement faire mieux que son ancien coéquipier à Manchester City.