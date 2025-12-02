Transfert : Le prochain coup de l'OM balancé à l'étranger !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui à l'OM, Matt O'Riley n'est toutefois que prêté. Le Danois est arrivé de Brighton lors du dernier mercato estival et il n'aura pas mis longtemps avant de convaincre Roberto De Zerbi. Ainsi, alors que le prêt d'O'Riley ne dispose pas d'option d'achat, le club phocéen aurait en tête de réaliser prochainement un transfert définitif.

Ayant déjà joué 16 matchs cette saison avec l'OM, Matt O'Riley est très apprécié par Roberto De Zerbi. Et voilà que ça a visiblement été suffisant pour convaincre le club phocéen de s'offrir le Danois. Si O'Riley est actuellement prêté sans option d'achat par Brighton, Sky Sports faisait récemment part de la volonté de l'OM de l'acheter définitivement.

O'Riley définitivement à l'OM ? Matt O'Riley pourrait donc prochainement être transféré à l'OM. Et Football Insider a d'ailleurs confirmé cette tendance à propos du Danois. En effet, le milieu de terrain de 25 ans serait aujourd'hui épanoui à Marseille. Après avoir pensé que son avenir s'écrirait à Brighton, O'Riley devrait finalement s'inscrire sur le long terme du côté de l'OM.