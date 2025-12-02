Mercato : Un prodige arrive à l'OM, la grande annonce !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En attendant de possiblement se renforcer lors du mercato hivernal, l'OM a décidé de garnir ses rangs et étoffer son organigramme. Ainsi, ces dernières heures, c'est un certain Riccardo Polacco qui a annoncé son arrivée au sein du club phocéen en tant que responsable du scouting. A 29 ans, l'Italien est loin d'être connu du grand public, mais voilà que l'OM aurait mis la main sur un véritable phénomène.

Quelques semaines après l'arrivée de Federico Balzaretti, l'organigramme de l'OM évolue encore. En effet, Riccardo Polacco a rejoint le club phocéen en tant que responsable du scouting. « Honoré et enthousiaste de commencer mon parcours avec l'Olympique de Marseille en tant que chef scout. J'ai hâte d'apporter ma contribution à ce club incroyable. Droit au but ! », a notamment annoncé Polacco sur Linkedin.

L'OM a fait venir un crack ? A quoi faut-il désormais s'attendre avec Riccardo Polacco à l'OM ? Débarqué sur la Canebière, l'Italien n'est clairement pas le plus connu des dirigeants aujourd'hui. Pourtant, il n'en resterait pas moins talentueux. En effet, comme l'explique La Provence, le responsable du scouting de l'OM, âgé de 29 ans, est décrit par certains comme un prodige même sans expérience au plus haut niveau.