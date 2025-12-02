Mercato : Un prodige arrive à l'OM, la grande annonce !

En attendant de possiblement se renforcer lors du mercato hivernal, l'OM a décidé de garnir ses rangs et étoffer son organigramme. Ainsi, ces dernières heures, c'est un certain Riccardo Polacco qui a annoncé son arrivée au sein du club phocéen en tant que responsable du scouting. A 29 ans, l'Italien est loin d'être connu du grand public, mais voilà que l'OM aurait mis la main sur un véritable phénomène.
Quelques semaines après l'arrivée de Federico Balzaretti, l'organigramme de l'OM évolue encore. En effet, Riccardo Polacco a rejoint le club phocéen en tant que responsable du scouting. « Honoré et enthousiaste de commencer mon parcours avec l'Olympique de Marseille en tant que chef scout. J'ai hâte d'apporter ma contribution à ce club incroyable. Droit au but ! », a notamment annoncé Polacco sur Linkedin.
L'OM a fait venir un crack ?
A quoi faut-il désormais s'attendre avec Riccardo Polacco à l'OM ? Débarqué sur la Canebière, l'Italien n'est clairement pas le plus connu des dirigeants aujourd'hui. Pourtant, il n'en resterait pas moins talentueux. En effet, comme l'explique La Provence, le responsable du scouting de l'OM, âgé de 29 ans, est décrit par certains comme un prodige même sans expérience au plus haut niveau.
A quoi s'attendre avec Polacco ?
Pour le quotidien régional, un journaliste italien a par ailleurs confié à propos de Riccardo Polacco : « A Monza, Polacco était principalement impliqué dans le recrutement, il a visité plusieurs stades et vu plusieurs joueurs, mais il n'avait aucun moyen d'agir sur le marché car la nouvelle direction n'a pris le contrôle qu'après la fermeture du marché d'été ». A voir quel impact aura Polacco à l'OM...