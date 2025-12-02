«Comme les tueurs en série», la grave accusation contre l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec l’affaire VA-OM, le club phocéen a vécu des heures très sombres. Une histoire de corruption qui aura alors été terrible pour Bernard Tapie, propriétaire de la formation olympienne. Si ce dernier avait alors été condamné pour avoir acheté cette rencontre, voilà que ce n’est pas la seule. C’est ce qu’a révélé Jean-Claude Darmon, balançant du lourd sur Tapie et l’OM.

Ancien propriétaire de l’OM, Bernard Tapie a réussi à propulser le club phocéen sur le toit de l’Europe avec cette Ligue des Champions. Mais voilà qu’en parallèle, il a également creusé la tombe de l’OM avec cette affaire VA-OM et les sanctions qui sont tombées pour corruption. Tapie a donc été condamné, mais ce qu’il aurait fait irait finalement bien plus loin qu’une seule et simple rencontre.

« Tapie a payé d’autres matchs que VA-OM ? Oui, évidemment » Ex-argentier du football français, Jean-Claude Darmon a ainsi balancé sur Bernard Tapie et ses agissements à la tête de l’OM. Pour Le Figaro, il a alors lâché : « Quel est le bilan de Bernard Tapie dans le football français ? Qu’on le veuille ou non, il a offert à la France une Coupe d’Europe alors qu’on n’avait jamais rien gagné. Il ne peut pas avoir fait fait que du mal au football français. Mais il a voulu être partout et tout le temps, surtout il a fait une erreur fondamentale qui lui a coûté la vie : la politique. Après, l’affaire VA-OM est une énorme connerie. Et la conséquence de l’avoir commise plusieurs fois. Ils n’ont pas pris les précautions d’usage. Je ne suis pas le seul à dire cela, Pascal Olmeta me l’a dit : « Chaque fois, Tapie nous annonçait qu’il allait payer les adversaires, j’avais envie de le tuer parce qu’on avait l’impression de ne servir à rien ». Tapie a payé d’autres matchs que VA-OM ? Oui, évidemment ».