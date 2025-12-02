«Comme les tueurs en série», la grave accusation contre l’OM !

Avec l’affaire VA-OM, le club phocéen a vécu des heures très sombres. Une histoire de corruption qui aura alors été terrible pour Bernard Tapie, propriétaire de la formation olympienne. Si ce dernier avait alors été condamné pour avoir acheté cette rencontre, voilà que ce n’est pas la seule. C’est ce qu’a révélé Jean-Claude Darmon, balançant du lourd sur Tapie et l’OM.
Ancien propriétaire de l’OM, Bernard Tapie a réussi à propulser le club phocéen sur le toit de l’Europe avec cette Ligue des Champions. Mais voilà qu’en parallèle, il a également creusé la tombe de l’OM avec cette affaire VA-OM et les sanctions qui sont tombées pour corruption. Tapie a donc été condamné, mais ce qu’il aurait fait irait finalement bien plus loin qu’une seule et simple rencontre.
« Tapie a payé d’autres matchs que VA-OM ? Oui, évidemment »
Ex-argentier du football français, Jean-Claude Darmon a ainsi balancé sur Bernard Tapie et ses agissements à la tête de l’OM. Pour Le Figaro, il a alors lâché : « Quel est le bilan de Bernard Tapie dans le football français ? Qu’on le veuille ou non, il a offert à la France une Coupe d’Europe alors qu’on n’avait jamais rien gagné. Il ne peut pas avoir fait fait que du mal au football français. Mais il a voulu être partout et tout le temps, surtout il a fait une erreur fondamentale qui lui a coûté la vie : la politique. Après, l’affaire VA-OM est une énorme connerie. Et la conséquence de l’avoir commise plusieurs fois. Ils n’ont pas pris les précautions d’usage. Je ne suis pas le seul à dire cela, Pascal Olmeta me l’a dit : « Chaque fois, Tapie nous annonçait qu’il allait payer les adversaires, j’avais envie de le tuer parce qu’on avait l’impression de ne servir à rien ». Tapie a payé d’autres matchs que VA-OM ? Oui, évidemment ».
« Tu ne peux pas faire ça quatre, cinq ou six fois »
« La grande erreur de VA-OM, c’est ça. Après, tu ne fais plus attention. C’est comme les tueurs en série, si l’assassin tue une fois et s’il ne le fait plus du tout, il est dur à choper. Là, non. Peut-être que d’autres l’ont fait avant lui mais une ou deux fois. Tu ne peux pas faire ça quatre, cinq ou six fois. Ce n’est pas possible », a-t-il ensuite ajouté.