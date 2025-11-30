OM : Greenwood remplace un Ballon d’Or, «c’est dingue»

Avec 5 buts inscrits, Mason Greenwood a reçu le trophée UNFP de meilleur joueur d’octobre en Ligue 1. Un mois notamment marqué par son quadruplé lors de la victoire face au Havre (6-2). Une première pour un joueur de l’OM depuis un certain Jean-Pierre Papin en 1991, année où il a été sacré Ballon d’Or.
Sacré meilleur joueur du mois d’octobre en Ligue 1, Mason Greenwood s’est confié, dans un entretien accordé à Téléfoot. Meilleur buteur du championnat avec 10 réalisations avant la 14e journée, l’attaquant de l’OM est revenu sur sa grande forme depuis le début de la saison.
« Je me sens vraiment bien »
« Je suis dans un très bon moment et c’est évidemment grâce à l’entraîneur et mes coéquipiers. Je me sens vraiment bien, j’espère pouvoir continuer à m’améliorer et obtenir d'autres récompenses cette saison », a déclaré Mason Greenwood.
« Marquer le quatrième, c’est dingue »
Le 18 octobre dernier, lors de la réception du Havre (6-2), l’Anglais de 24 ans avait inscrit un quadruplé, une performance jamais vue à l’OM depuis Jean-Pierre Papin en 1991. « C’était incroyable. Je pensais m’arrêter au triplé, mais de marquer le quatrième, c’est dingue. J’ai couru après les triplés toute ma carrière, mais finalement quatre, c’est vraiment pas mal », a ajouté Mason Greenwood.