OM : Greenwood remplace un Ballon d’Or, «c’est dingue»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avec 5 buts inscrits, Mason Greenwood a reçu le trophée UNFP de meilleur joueur d’octobre en Ligue 1. Un mois notamment marqué par son quadruplé lors de la victoire face au Havre (6-2). Une première pour un joueur de l’OM depuis un certain Jean-Pierre Papin en 1991, année où il a été sacré Ballon d’Or.

Sacré meilleur joueur du mois d’octobre en Ligue 1, Mason Greenwood s’est confié, dans un entretien accordé à Téléfoot. Meilleur buteur du championnat avec 10 réalisations avant la 14e journée, l’attaquant de l’OM est revenu sur sa grande forme depuis le début de la saison.

« Je me sens vraiment bien » « Je suis dans un très bon moment et c’est évidemment grâce à l’entraîneur et mes coéquipiers. Je me sens vraiment bien, j’espère pouvoir continuer à m’améliorer et obtenir d'autres récompenses cette saison », a déclaré Mason Greenwood.