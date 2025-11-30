OM : «La meilleure équipe du championnat», l’annonce surprise à Marseille !

En déplacement sur la pelouse de l’OM samedi soir, Toulouse a ramené un point (2-2), obtenu dans le temps additionnel. Un sixième match nul consécutif sans victoire pour le TFC qui a donné quelques regrets à Carles Martinez Novell, même si l’entraîneur toulousain s’en satisfait, estimant avoir joué contre la meilleure équipe de Ligue 1.
Alors que sa dernière victoire remonte au 19 octobre dernier contre Metz (4-0), Toulouse aurait pu renouer avec le succès samedi sur la pelouse de l’OM (2-2). Les Toulousains avaient d’ailleurs ouvert le score, avant de voir les Olympiens revenir puis passer devant. Le TFC a finalement pu arracher le point du match nul dans le temps additionnel, à la suite d’une longue touche de Mark McKenzie, reprise de la tête par Santiago Hidalgo.
« Face à Marseille, il faut savoir conclure les actions »
Mais Toulouse a eu les occasions pour accentuer son avantage avant que l’OM ne revienne dans la rencontre. « C’est vrai, on a eu plusieurs opportunités pour faire le break. Mais face à Marseille, il faut savoir conclure les actions. Sinon, leur transition rapide te punit. Je suis satisfait de la mobilité et de la rotation en attaque, mais c’est un aspect qu’on doit encore améliorer », a déclaré Carles Martinez Novell en conférence de presse.
« On a joué, pour moi, la meilleure équipe du championnat »
L’entraîneur de Toulouse était tout de même satisfait du résultat contre ce qu’il considère comme la meilleure équipe de Ligue 1, même si son équipe a enchaîné un sixième match consécutif sans victoire : « Avec les résultats, je ne peux pas dire autre chose. Mais je vois une équipe qui progresse. On méritait déjà mieux la semaine dernière, et peut-être encore aujourd’hui. On est la même équipe qu’à Lyon, où on avait gagné. La Ligue 1 est très équilibrée cette année, chaque match est difficile. Ce soir on a joué, pour moi, la meilleure équipe du championnat. Donc il faut accepter cette réalité et rester combatifs. »