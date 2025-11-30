«Déçu et énervé», une star de l’OM annonce un fiasco !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il avait l’occasion de prendre la tête du championnat, l’OM a été rejoint dans le temps additionnel samedi soir lors de la réception de Toulouse (2-2). Un but « bête » et évitable pour Benjamin Pavard, très déçu et énervé que les Olympiens aient laissé échapper la victoire dans cette rencontre.

Après avoir vu le PSG s’incliner sur la pelouse de l’AS Monaco (1-0) un peu plus tôt dans la journée, l’OM savait qu’une victoire lors de la réception de Toulouse lui permettrait d’être seul en tête du classement de la Ligue 1 samedi soir. Mais ce sont les Toulousains qui ont rapidement pris les devants, dès la 14e minute par l’intermédiaire d’Emersonn, qui a enrhumé Nayef Aguerd sur le côté droit avant de tromper Geronimo Rulli.

L’OM rejoint sur le fil par Toulouse L’OM a fini par revenir au score grâce à Igor Paixao (66e), avant que Pierre-Emile Hojbjerg huit minutes plus tard, sur un bon service de Pierre-Emerick Aubameyang, ne donne l’avantage à l’équipe entraînée par Roberto De Zerbi. Les Olympiens pensaient alors avoir fait le plus dur, mais c’était avant cette touche longue jouée dans le temps additionnel par Toulouse, avec à la réception Santiago Hidalgo, venu battre Geronimo Rulli de la tête. L’OM est donc toujours deuxième, avec un point de retard sur le PSG, et peut même voir le RC Lens lui passer devant en cas de victoire face à Angers ce dimanche.