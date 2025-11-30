«Déçu et énervé», une star de l’OM annonce un fiasco !

Alors qu’il avait l’occasion de prendre la tête du championnat, l’OM a été rejoint dans le temps additionnel samedi soir lors de la réception de Toulouse (2-2). Un but « bête » et évitable pour Benjamin Pavard, très déçu et énervé que les Olympiens aient laissé échapper la victoire dans cette rencontre.
Après avoir vu le PSG s’incliner sur la pelouse de l’AS Monaco (1-0) un peu plus tôt dans la journée, l’OM savait qu’une victoire lors de la réception de Toulouse lui permettrait d’être seul en tête du classement de la Ligue 1 samedi soir. Mais ce sont les Toulousains qui ont rapidement pris les devants, dès la 14e minute par l’intermédiaire d’Emersonn, qui a enrhumé Nayef Aguerd sur le côté droit avant de tromper Geronimo Rulli.
L’OM rejoint sur le fil par Toulouse
L’OM a fini par revenir au score grâce à Igor Paixao (66e), avant que Pierre-Emile Hojbjerg huit minutes plus tard, sur un bon service de Pierre-Emerick Aubameyang, ne donne l’avantage à l’équipe entraînée par Roberto De Zerbi. Les Olympiens pensaient alors avoir fait le plus dur, mais c’était avant cette touche longue jouée dans le temps additionnel par Toulouse, avec à la réception Santiago Hidalgo, venu battre Geronimo Rulli de la tête. L’OM est donc toujours deuxième, avec un point de retard sur le PSG, et peut même voir le RC Lens lui passer devant en cas de victoire face à Angers ce dimanche.
« Il ne faut pas perdre des points bêtes comme ceux perdus ce soir »
« Déçu, très déçu. Encaisser un but sur une touche, c'est pas normal », a réagi Benjamin Pavard au micro de Ligue 1+. « Je pense qu'on n'a pas fait une bonne première mi-temps. On a bien réagi mais ça fait chier parce qu'on se devait de gagner ce soir. Ce but à la fin... il ne faut pas le prendre. On ne doit pas prendre des buts bêtes comme ça. Il ne faut pas perdre des points bêtes comme ceux perdus ce soir. On doit juste se concentrer sur nous-mêmes. Je pense qu'on méritait de gagner. On a concédé pas mal d'occasions mais on a su inverser la tendance par la suite. Malheureusement, on a encaissé ce but à la fin. Donc, très déçu et énervé. »