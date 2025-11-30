«C’était chaud», le clash éclate à l’OM avec Deschamps !

Parmi les entraîneurs connus à l’OM par Benoit Cheyrou, on retrouve notamment un certain Didier Deschamps. Ce dernier a occupé le banc du club phocéen entre 2009 et 2012. Cheyrou était alors à Marseille à cette époque et comme il a pu le raconter, ça n’a pas tout le temps était tout rose avec Deschamps, avec qui il y a eu quelques accrochages.
Avant de prendre les commandes de l’équipe de France, Didier Deschamps était l’entraîneur de l’OM. Sous ses ordres, il a notamment pu avoir un certain Benoit Cheyrou. Et voilà que ce dernier est revenu sur ses années à Marseille avec Deschamps. C’est ainsi qu’il a notamment raconté pour Kampo un moment où ça s’est échauffé avec son entraîneur.
« J’étais énervé »
« On avait plus de contact avec le coach alors qu’il me parlait beaucoup en début de saison. Là, lors d’un décrassage après un match contre Saint-Etienne, où je ne fais pas une bonne entrée, Diawara vient me voir et me dit : « Le coach est venu me voir, il était pas content de ta rentrée ». Pourquoi il vient pas me le dire ? Tout de suite, je suis allé dans son bureau. J’étais énervé », a d’abord confié Benoit Cheyrou.
« On a eu une explication »
L’ancien joueur de l’OM a ensuite poursuivi : « Je peux être bon, pas bon, mais qu’il passe par un autre joueur pour me le dire, je me dis qu’il y a un truc qui s’est cassé. Je suis allé dans son bureau, je lui ai demandé s’il y avait un problème avec moi. Sa position c’était de dire « ce n’est pas facile de parler avec toi car tu es très fermé, très froid, voilà pourquoi j’ai fait ça ». On a eu une explication, c’était un peu chaud ».