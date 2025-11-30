«C’était chaud», le clash éclate à l’OM avec Deschamps !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parmi les entraîneurs connus à l’OM par Benoit Cheyrou, on retrouve notamment un certain Didier Deschamps. Ce dernier a occupé le banc du club phocéen entre 2009 et 2012. Cheyrou était alors à Marseille à cette époque et comme il a pu le raconter, ça n’a pas tout le temps était tout rose avec Deschamps, avec qui il y a eu quelques accrochages.

Avant de prendre les commandes de l’équipe de France, Didier Deschamps était l’entraîneur de l’OM. Sous ses ordres, il a notamment pu avoir un certain Benoit Cheyrou. Et voilà que ce dernier est revenu sur ses années à Marseille avec Deschamps. C’est ainsi qu’il a notamment raconté pour Kampo un moment où ça s’est échauffé avec son entraîneur.

« J’étais énervé » « On avait plus de contact avec le coach alors qu’il me parlait beaucoup en début de saison. Là, lors d’un décrassage après un match contre Saint-Etienne, où je ne fais pas une bonne entrée, Diawara vient me voir et me dit : « Le coach est venu me voir, il était pas content de ta rentrée ». Pourquoi il vient pas me le dire ? Tout de suite, je suis allé dans son bureau. J’étais énervé », a d’abord confié Benoit Cheyrou.