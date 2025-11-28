OM - Greenwood prêt à changer d’équipe : La grande injustice dénoncée !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis son début de carrière houleux, Mason Greenwood n'est plus en odeur de sainteté en Angleterre. L'attaquant de 24 ans, qui brille à l'OM, a pourtant bien envie de disputer la prochaine Coupe du monde. Et comme il ne pourra pas le faire avec son pays de naissance, il pourrait choisir la Jamaïque, pays de sa maman, qui le convoite. Mais cela ne réjouit pas tout le monde...

L'édition 2026 de la Coupe du monde se déroulera avec 48 équipes pour la première fois de l'histoire. Cela permet donc à des petites nations de se faire une place dans la compétition. La Jamaïque disputera les barrages pour tenter de faire sa deuxième apparition après 1998 avec Mason Greenwood dans ses rangs possiblement. Mais Amari'i Bell, international jamaïcain, n'apprécie guère l'idée.

« Ce serait injuste » L'attaquant, qui a déjà 1 sélection avec l'Angleterre, est convoité par la Jamaïque en vue des barrages pour la Coupe du monde 2026. Malgré son talent, Mason Greenwood pourrait ne pas recevoir un magnifique accueil de la part de la sélection jamaïcain. « Pendant des années, nombre d'entre nous ont tout donné pour représenter leur pays, malgré les difficultés rencontrées. Ce serait injuste envers ceux qui ont vécu cette expérience et qui n'auront plus jamais l'occasion de disputer une Coupe du monde » réagit Amari'i Bell, international jamaïcain, pour The Athletic.