Agressions : L’OM sort du silence après la polémique !

Ce mardi soir, l’OM s’est imposé en Ligue des Champions face à Newcastle (2-1). Mais voilà que suite à cette rencontre, les Magpies ont dénoncé les agissements des forces de police ayant fait un usage démesuré de la force sur les supporters anglais. La polémique a éclaté et voilà que l’OM a tenu à répondre à cette affaire.

Alors que des supporters de Newcastle avaient fait le déplacement à Marseille pour assister au match face à l’OM, voilà que ça aurait dérapé. En effet, dans un communiqué, les Magpies ont dénoncé certaines agressions, expliquant : « Nous allons faire part officiellement de nos préoccupations à l'UEFA, à l'Olympique de Marseille et à la police française concernant le traitement inacceptable infligé à nos supporters par la police au Stade Vélodrome à l'issue du match de Ligue des champions de l'UEFA de mardi. (…) La police a fait un usage excessif et disproportionné de la force pour empêcher le reste de nos fans de progresser. Elle a notamment utilisé du gaz poivre, des matraques et des boucliers, et de nombreux supporters ont été agressés sans discernement par les forces de l'ordre. De nombreux supporters étaient visiblement bouleversés, notamment dans la partie supérieure du secteur visiteurs, où des bousculades sont devenues évidentes. Notre personnel a immédiatement saisi la police, mais cela n'a eu qu'un impact limité sur leurs tactiques excessives ».

La réponse de l’OM à Newcastle ! Ce jeudi soir, l’OM s’est prononcé sur cette affaire dénoncée par Newcastle. Ainsi, dans un communiqué, le club phocéen écrit : « L’Olympique de Marseille a pris connaissance du communiqué publié par le Newcastle United FC à la suite de la rencontre de Ligue des Champions disputée ce mardi à l’Orange Vélodrome. Le Club rappelle que l’organisation liée à l’accueil et à la sortie des supporters visiteurs avait été définie bien en amont de la rencontre, en étroite coordination avec la Préfecture de Police, l’UEFA et le Newcastle United FC lui-même. Ce dispositif, conforme aux standards UEFA, a été scrupuleusement appliqué et s’est déroulé dans de bonnes conditions. L’Olympique de Marseille tient également à rappeler qu’il déploie, à chaque rencontre, des moyens humains, techniques, logistiques et financiers très importants afin de garantir aux supporters adverses un accueil de qualité et des conditions de sécurité optimales ».