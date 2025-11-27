«Deux joueurs importants» vont quitter Marseille : Panique à l’OM !

Déjà privé d’Amine Gouiri, opéré de l’épaule droite, l’Olympique de Marseille va également devoir se passer de Pierre-Emerick Aubameyang durant l’hiver en raison de la CAN. Pour Dominique Sévérac, journaliste au Parisien, les absences à venir dans les rangs de Roberto De Zerbi devraient permettre au PSG de prendre le large au classement.
Grâce à son succès contre Newcastle (2-1) cette semaine, l’Olympique de Marseille s’est relancé en Ligue des champions et peut encore viser une place en barrage avec 6 points au compteur. Roberto De Zerbi et ses hommes ont réussi leur début de saison, avec une deuxième place en Ligue 1, à deux points du PSG, leader. Journaliste au Parisien, Dominique Sévérac reste néanmoins très optimiste pour le club de la capitale.
« Marseille va perdre au moins deux joueurs importants en défense et en attaque et d'autres moins majeurs »
« Tout va bien se passer. Comme l'a dit Luis Enrique, Paris ne compte que trois points de moins par rapport à la saison dernière à pareille époque. C'est surtout l'OM qui a un bon rythme. Mais il y aura la CAN et Marseille va perdre au moins deux joueurs importants en défense et en attaque et d'autres moins majeurs, souligne le journaliste. Et puis Paris n'est qu'à 60% de ses possibilités donc je ne suis pas inquiet même si l'écart avec l'OM s'est réduit. »
L’OM privé notamment d’Aubameyang
Roberto De Zerbi est notamment assuré de perdre Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d’un doublé contre Newcastle mardi soir. Une absence de taille alors que l’OM doit également composer sans Amine Gouiri, forfait pour la CAN après sa blessure à l’épaule droite.