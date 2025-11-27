«Deux joueurs importants» vont quitter Marseille : Panique à l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Déjà privé d’Amine Gouiri, opéré de l’épaule droite, l’Olympique de Marseille va également devoir se passer de Pierre-Emerick Aubameyang durant l’hiver en raison de la CAN. Pour Dominique Sévérac, journaliste au Parisien, les absences à venir dans les rangs de Roberto De Zerbi devraient permettre au PSG de prendre le large au classement.

Grâce à son succès contre Newcastle (2-1) cette semaine, l’Olympique de Marseille s’est relancé en Ligue des champions et peut encore viser une place en barrage avec 6 points au compteur. Roberto De Zerbi et ses hommes ont réussi leur début de saison, avec une deuxième place en Ligue 1, à deux points du PSG, leader. Journaliste au Parisien, Dominique Sévérac reste néanmoins très optimiste pour le club de la capitale.

« Marseille va perdre au moins deux joueurs importants en défense et en attaque et d'autres moins majeurs » « Tout va bien se passer. Comme l'a dit Luis Enrique, Paris ne compte que trois points de moins par rapport à la saison dernière à pareille époque. C'est surtout l'OM qui a un bon rythme. Mais il y aura la CAN et Marseille va perdre au moins deux joueurs importants en défense et en attaque et d'autres moins majeurs, souligne le journaliste. Et puis Paris n'est qu'à 60% de ses possibilités donc je ne suis pas inquiet même si l'écart avec l'OM s'est réduit. »