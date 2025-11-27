Greenwood dit stop, le coup de théâtre qui va régaler l’OM !

En grande forme à l’OM ces derniers mois et à l’approche de la Coupe du monde 2026, Mason Greenwood pourrait prendre une décision XXL concernant sa carrière internationale en disant au revoir à l’Angleterre afin de représenter la Jamaïque. Ce qui ferait les affaires de l’Olympique de Marseille lors des prochaines sessions des transferts. Explications.
Mason Greenwood (24 ans) est au placard. Depuis septembre 2020 avec sa seule et unique sélection en Angleterre face à l’Islande, l’ancien joueur de Manchester United a totalement dérapé. Après s’en être violemment pris à sa femme Harriet Robson, il l’a violé avec preuves publiées par sa conjointe publiée sur les réseaux sociaux. De quoi lui valoir un exil temporaire puis permanent de Manchester United ainsi que de la sélection anglaise.
Mason Greenwood, de l’Angleterre à la Jamaïque ?
A l’approche de la Coupe du monde 2026 et de l’éventuelle participation de la Jamaïque dont il dispose de quelques racines dans ses origines, Mason Greenwood a récemment obtenu son passeport. Avant de faire la bascule au niveau de sa nationalité sportive ? C’est une option qui pourrait d’ailleurs faire les affaires de l’OM. Greenwood ne serait ainsi plus considéré comme un joueur extra-communautaire pour l’Olympique de Marseille, ce qu’il est en tant qu’Anglais depuis le Brexit et la sortie du pays de l’Union Européenne.
Greenwood avec la Jamaïque, une place d’extracommunautaire libérée à l’OM ?
La Jamaïque, ex-colonie britannique, a adopté une législation avec la France et d’autres pays de l’Union Européenne d’après The Athletic pour ne pas être impactée par le Brexit. Si jamais Mason Greenwood se servait de son passeport jamaïcain avec ce changement de nationalité sportive, cela libérerait une des quatre places de joueurs extracommunautaire à l’OM. La direction du club s’en frotterait donc les mains…