OM - Mason Greenwood : La sanction est annoncée en direct !

Mardi soir, Mason Greenwood affrontait une équipe anglaise pour la première fois depuis son exil forcé d'Angleterre suite aux accusations de violences conjugales de sa compagne. Par conséquent, le nom du numéro 10 de l'OM a longuement fait parler ces dernières heures, et Bertrand Latour estime qu'il a déjà écopé de sa sanction.

Accusé de violences conjugales et tentative de viol par sa compagne, Mason Greenwood est persona non grata en Angleterre. A tel point qu'un retour en sélection est totalement inenvisageable malgré ses prestations à l'OM. Pour Bertrand Latour, il s'agit donc d'une énorme sanction.

«C'est à dire que toute sa vie, il va payer cette erreur-là» « C'est sûr que s'il n'y a pas ces histoires-là, il ne serait pas à l'OM, il n'aurait pas été un joueur de Getafe. Il était promis au très haut niveau en Angleterre. La précocité de son avènement avait d'ailleurs été impressionnante. Il est de toute manière déjà pénalisé par ce qui lui est arrivé, sinon, il ne serait pas un joueur de Marseille. Mais ce sont des sujets délicats parce que ça pose la question de la condamnation à perpétuité », lâche-t-il sur le plateau du Canal Champions Club avant de poursuivre.