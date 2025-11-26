«Ça me rend ouf» : Laure Boulleau craque en plein direct !

Avant le choc entre l'OM et Newcastle, Laure Boulleau a livré une analyse de l'équipe anglaise et s'est notamment étonnée de la différence de niveau des Magpies à domicile et à l'extérieur. Une tendance qui s'est d'ailleurs confirmée puisque Newcastle s'est inclinée à Marseille mardi soir (1-2).
Mardi soir, l'OM recevait Newcastle en Ligue des champions. Les Marseillais se sont imposés 2 buts à 1 et se relancent avec désormais 6 points au compteur. Il faut dire que l'équipe du nord de l'Angleterre est clairement différente selon qu'elle joue à domicile ou à l'extérieur, ce qui s'est donc confirmé à Marseille. Et Laure Boulleau n'arrive pas à comprendre une telle différence.
Laure Boulleau ne comprend pas Newcastle
« Je n'ai jamais compris comme une équipe pouvait être aussi différente à domicile et à l'extérieur. Le pressing ? Mais qu'est-ce qui les empêche de le faire à l'extérieur aussi, c'est ça qui me rend ouf. Ils se disent "oh je n'ai pas mon public donc je ne fais pas de pressing" », lance-t-elle sur le plateau du Canal Champions club sur Canal+Foot.
«C'est ça qui me rend ouf»
D'ailleurs, après le match, Roberto De Zerbi se satisfaisait de la victoire de l'OM en conférence de presse : « On a six points en Ligue des Champions, on en méritait deux ou trois de plus. En championnat, on est deuxièmes derrière le PSG, et là aussi, on aurait pu prendre davantage de points, souvent perdus dans les arrêts de jeu. La qualité de jeu ce soir a été bonne, pas optimale. Il faut rester exigeants, continuer à progresser. Malgré les blessés, on reste compétitifs sur les deux tableaux ».