«Ça me rend ouf» : Laure Boulleau craque en plein direct !

Avant le choc entre l'OM et Newcastle, Laure Boulleau a livré une analyse de l'équipe anglaise et s'est notamment étonnée de la différence de niveau des Magpies à domicile et à l'extérieur. Une tendance qui s'est d'ailleurs confirmée puisque Newcastle s'est inclinée à Marseille mardi soir (1-2).

Mardi soir, l'OM recevait Newcastle en Ligue des champions. Les Marseillais se sont imposés 2 buts à 1 et se relancent avec désormais 6 points au compteur. Il faut dire que l'équipe du nord de l'Angleterre est clairement différente selon qu'elle joue à domicile ou à l'extérieur, ce qui s'est donc confirmé à Marseille. Et Laure Boulleau n'arrive pas à comprendre une telle différence.

Laure Boulleau ne comprend pas Newcastle « Je n'ai jamais compris comme une équipe pouvait être aussi différente à domicile et à l'extérieur. Le pressing ? Mais qu'est-ce qui les empêche de le faire à l'extérieur aussi, c'est ça qui me rend ouf. Ils se disent "oh je n'ai pas mon public donc je ne fais pas de pressing" », lance-t-elle sur le plateau du Canal Champions club sur Canal+Foot.