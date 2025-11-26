Grosse surprise à l'OM : De Zerbi annonce un coup de foudre !

Mardi soir, pour la réception de Newcastle en Ligue des champions, Roberto De Zerbi a fait un choix très fort en décidant de titulariser pour la première fois Darryl Bakola. Le match du milieu de terrain âgé de 17 ans a beaucoup plu à l’entraîneur de l’OM, qui a expliqué pourquoi il avait choisi cette rencontre pour le lancer.
Alors qu’il n’avait joué que 24 minutes en Ligue 1 cette saison, Darryl Bakola était titulaire pour la première fois mardi lors la réception de Newcastle (2-1) en Ligue des champions. Un match très important pour la suite de l’aventure européenne de l’OM et le milieu de terrain âgé de 17 ans a répondu présent, donnant même une passe décisive à Pierre-Emerick Aubameyang sur le premier but de son équipe.
« Il m’a beaucoup plu »
« Il m’a beaucoup plu. Même en première mi-temps quand il a raté quelques passes. Sa personnalité m’a plu, son courage, la manière dont il a joué, malgré quelques erreurs », a confié Roberto De Zerbi en conférence de presse. « Les joueurs, ce ne sont pas comme les abricots. Les abricots mûrissent sur l’arbre, les joueurs sur le terrain. Donc, il faut prendre des risques. C’était sa journée, il est souvent entré, le Vel' est un stade généreux pour les jeunes de son centre de formation, il l’a aidé même dans ses erreurs. Je l’ai préféré à Angel Gomes par rapport à son physique, Newcastle allait presser haut et fort, et dans la façon de garder le ballon, il allait être important. Je lui ai demandé de jouer comme il l’aurait fait au parc avec ses amis, sans pression. »
« Je sentais la bonne soirée pour Bakola »
« Pourquoi était-ce le moment de Bakola ? Il y a des choses que je sens, je me fie à mon instinct. Je sentais la bonne soirée pour Bakola, je sentais qu’il fallait un peu de légèreté mentale. Si le coach aligne un joueur de 17 ans, cela prouve qu’il a du courage. Je pouvais donner ce courage aux autres avec ce choix », a expliqué l’entraîneur de l’OM. « L’aspect technique du match que j’avais préparé avait besoin des caractéristiques de Bakola, plus que celles de O’Riley qui est gaucher, plus que Gomes. J’avais pensé à Greenwood en 10 et Weah ailier droit, mais Aguerd n’était pas là. C’était juste de mettre Bakola. »