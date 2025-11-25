OM : De Zerbi annonce un «joueur fort» à l’OM, le renfort inattendu !

Pour la réception de Newcastle en Ligue des champions ce mardi soir, Roberto De Zerbi avait décidé de titularisé Darryl Bakola dans l’entrejeu, une première dans la carrière du milieu de 17 ans, apparu à cinq reprises cette saison. Avant le coup d’envoi du match, l’entraîneur de l’OM a justifié son choix.
C'était la surprise du onze de Roberto De Zerbi. Ce mardi, l’entraîneur de l’OM a choisi de faire confiance à Darryl Bakola, titulaire pour la première fois de sa carrière avec l’équipe première. Le milieu de 17 ans n’était apparu qu’à cinq reprises jusqu’à présent cette saison, pour un total de 24 minutes en Ligue 1. Avant le match, Roberto De Zerbi avait justifié sa décision.
« C’est un joueur fort »
« Parce que c’est un joueur fort. Je m’attends à ce qu’il joue comme quand il était petit et qu’il jouait dans le parc à côté de sa maison », a confié l’entraîneur de l’OM, au micro de Canal +. Darryl Bakola s’est illustré avec une passe décisive pour Pierre-Emerick Aubameyang, avant de sortir à l’heure de jeu, laissant sa place à Matt O’Riley.
« Je trouve que c’est osé »
Samir Nasri n’avait pas caché ses doutes au moment d’apprendre la titularisation de Darryl Bakola : « Je trouve que c’est osé. Après, c’est un joueur qui a de la qualité. Je ne le connais pas dans ce rôle où il est annoncé. D’habitude, il est dans la ligne de deux, en relayeur. Là, il est derrière les attaquants. Pour un match où il y a tout à perdre. La pression est énorme. Je l’aurais plus lancé en championnat où on va dire que Marseille déroule. En Ligue des Champions, dans un match avec une telle intensité, c’est risqué ».