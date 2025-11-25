OM : De Zerbi annonce un «joueur fort» à l’OM, le renfort inattendu !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour la réception de Newcastle en Ligue des champions ce mardi soir, Roberto De Zerbi avait décidé de titularisé Darryl Bakola dans l’entrejeu, une première dans la carrière du milieu de 17 ans, apparu à cinq reprises cette saison. Avant le coup d’envoi du match, l’entraîneur de l’OM a justifié son choix.

C'était la surprise du onze de Roberto De Zerbi. Ce mardi, l’entraîneur de l’OM a choisi de faire confiance à Darryl Bakola, titulaire pour la première fois de sa carrière avec l’équipe première. Le milieu de 17 ans n’était apparu qu’à cinq reprises jusqu’à présent cette saison, pour un total de 24 minutes en Ligue 1. Avant le match, Roberto De Zerbi avait justifié sa décision.

« C’est un joueur fort » « Parce que c’est un joueur fort. Je m’attends à ce qu’il joue comme quand il était petit et qu’il jouait dans le parc à côté de sa maison », a confié l’entraîneur de l’OM, au micro de Canal +. Darryl Bakola s’est illustré avec une passe décisive pour Pierre-Emerick Aubameyang, avant de sortir à l’heure de jeu, laissant sa place à Matt O’Riley.