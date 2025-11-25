Greenwood lâché à l’OM : L’annonce en direct !

Après s’être relancé en Ligue 1, avec une place de dauphin du Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille doit désormais relever la tête en Ligue des Champions. Et ça commence dès ce mardi soir, avec la réception de Newcastle au stade Vélodrome, avec la victoire qui semble déjà être obligatoire.
C’est le retour des grandes soirées européennes à Marseille. Dans une enceinte sans aucun doute gonflée à bloc, l’OM va devoir trouver la faille pour battre Newcastle. Car une nouvelle défaite en Ligue des Champions pourrait bien être fatale pour Roberto De Zerbi et ses hommes.
« Tu as recruté des joueurs internationaux, c'est eux qui doivent élever le niveau ce soir »
A quelques heures de ce match, Jérôme Rothen a souligné l’importance d’une victoire contre Newcastle, mettant la pression à l’OM. « Si ce soir l'OM ne gagne pas, c'est problématique. Tu as recruté des joueurs internationaux, c'est eux qui doivent élever le niveau ce soir » a déclaré l’ancien du PSG, sur RMC.
« A part Mason Greenwood... »
« Ça n’a pas été le cas jusqu’à maintenant ! Maintenant, j’attends qu’ils prennent leur courage à deux mains » a poursuivi Rothen, qui a ensuite laissé entendre que Mason Greenwood était un peu seul au sein de cet OM. « A part Mason Greenwood qui est le facteur X, mais tu dois avoir des joueurs qui existent plus autour de lui ».