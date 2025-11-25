Greenwood lâché à l’OM : L’annonce en direct !

Axel Cornic

Après s’être relancé en Ligue 1, avec une place de dauphin du Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille doit désormais relever la tête en Ligue des Champions. Et ça commence dès ce mardi soir, avec la réception de Newcastle au stade Vélodrome, avec la victoire qui semble déjà être obligatoire.

C’est le retour des grandes soirées européennes à Marseille. Dans une enceinte sans aucun doute gonflée à bloc, l’OM va devoir trouver la faille pour battre Newcastle. Car une nouvelle défaite en Ligue des Champions pourrait bien être fatale pour Roberto De Zerbi et ses hommes.

« Tu as recruté des joueurs internationaux, c'est eux qui doivent élever le niveau ce soir » A quelques heures de ce match, Jérôme Rothen a souligné l’importance d’une victoire contre Newcastle, mettant la pression à l’OM. « Si ce soir l'OM ne gagne pas, c'est problématique. Tu as recruté des joueurs internationaux, c'est eux qui doivent élever le niveau ce soir » a déclaré l’ancien du PSG, sur RMC.