Greenwood - Aubameyang : Une folie annoncée à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Malick Thiaw sait qu’il aura fort à faire ce mardi soir au Vélodrome, où Newcastle se déplace pour le compte de la cinquième journée de Ligue des champions. En conférence de presse, le défenseur des Magpies a encensé l’attaque de l’OM composée de Pierre-Emerick Aubameyang, Mason Greenwood et Igor Paixao, un des « plus offensives en Europe ».

Vainqueur face à Manchester City (2-1) le week-end dernier en Premier League, Newcastle se déplace sur la pelouse de l’OM ce mardi soir en Ligue des champions. Après Erling Haaland, Jérémy Doku et Phil Foden, ce sont Pierre-Emerick Aubameyang, Mason Greenwood et Igor Paixao que Malick Thiaw devra arrêter, une attaque qu’il a encensée à la veille de la rencontre.

« C’est l’une des attaques les plus offensives en Europe » « C’est l’une des attaques les plus offensives en Europe. Ces trois joueurs ont une grande qualité et travaillent très bien ensemble. C’est un bon mélange entre expérience et jeunesse. J’ai joué contre Paixao l’an dernier, c’est un excellent joueur. Tous trois peuvent faire la différence à tout moment », a confié le défenseur de Newcastle lundi en conférence de presse.